Ultima cena "italiana" nel cuore della Brianza per Gigio Donnarumma

Ultima cena "italiana" nel cuore della Brianza per Gianluigi "Gigio" Donnarumma. L'ormai ex portiere del Milan e fresco vincitore degli Europei, ha cenato ieri sera, martedì 3 agosto 2021, nel noto ristorante "Don Mario" di Cavenago Brianza.

Il trasferimento al Parsi Saint Germain è ormai cosa fatta, ma Gianluigi Donnarumma, probabilmente in questo momento il portiere più forte del mondo, ha voluto concedersi un'ultima cena in Italia prima di salutare definitivamente il nostro Paese e approdare nella capitale francese. E lo ha fatto proprio a Cavenago, sedendosi ai tavoli del ristorante argentino "Don Mario", celebre location apprezzata da moltissimi colleghi calciatori che spesso e volentieri fanno tappa in Brianza.

"Last Dance" rossonero

Il 21enne, fresco vincitore degli Europei in cui è stato vero protagonista con la Nazionale Italiana, non era da solo. Con lui, l'inseparabile fratello maggiore Antonio Donnarumma (anche il suo contratto con il Milan è ormai scaduto) e i due preparatori dei portieri rossoneri, Gigi Ragno e il leggendario Nelson Dida. Insieme a loro anche Lucas Sacco, il titolare del ristorante. Per Gigio dunque un'ultima rimpatriata rossonera prima che la sua avventura francese abbia ufficialmente inizio.