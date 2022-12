Ultimo saluto allo storico mister dell’Oratorio Don Bosco

Sì è spento Angelo Parati, l’indimenticabile mister dell’Oratorio Don Bosco di Cesano Maderno. Aveva 84 anni. Oggi, venerdì 23 dicembre, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano, l’ultimo saluto.

Ultimo saluto allo storico mister dell’Oratorio

Arrivato a Cesano da Paullo (Milano) nel 1967 con la moglie Alfonsina, fino al Duemila aveva gestito insieme a lei un alimentari - panetteria nella centralissima via Volta, subentrando alla precedente gestione. La sera, pulite le affettatrici e riordinato banco e scaffali, indossava la tuta e le scarpe da ginnastica e correva in oratorio per gli allenamenti dei suoi ragazzi.

Aveva anche gestito il bar

Allenatore appassionato, prezioso punto di riferimento per i suoi ragazzi, è stato seduto una ventina d’anni sulla panchina della società del centro giovanile parrocchiale.

“Papà allenava giù i ragazzi dell’oratorio di Paullo e quando mio fratello ha iniziato a giocare a calcio all’oratorio di Cesano ha dato la sua disponibilità al don” racconta la figlia Laura.

Tanti lo ricordano anche dietro al bancone del bar dell’oratorio, che ha gestito per una decina di anni.

Si è spento al San Gerardo di Monza

“Di poche parole ma amante della compagnia, amava andare al ristorante. Era sempre allegro e spiritoso” lo racconta ancora la figlia.

Allettato da cinque anni, si è spento mercoledì mattina all’ospedale San Gerardo di Monza dove era ricoverato da poche ore per una polmonite. Angelo Parati lascia la moglie Alfonsina, i figli Laura e Fabrizio e l’adorato nipotino Gabriele, di sei anni, che gli era molto affezionato.