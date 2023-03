Ultimo tango sotto il campanile per il Gso Lesmo. Nella giornata di ieri, domenica 19 marzo in occasione della Festa del Papà, sono scese in campo le "vecchie glorie" della società sportiva di Lesmo che si appresta ormai a chiudere i battenti dopo quasi mezzo secolo di attività.

Le "vecchie glorie" del Gso Lesmo

Sette contro sette, come ai vecchi tempi, sul polveroso campo del San Giuseppe. A darsi battaglia i ragazzi (anzi, ex ormai...) cresciuti proprio in oratorio e tra le fila della rinomata società oratoriana. Aldilà del risultato, a vincere è stata sicuramente la nostalgia e quella comune passione che da sempre lega un gruppo di amici della più disparata età. Una chiusura con il botto, insomma, per una realtà sportiva che nel proprio piccolo ha saputo regalare grandi soddisfazioni.

La premiazione del presidente

Prima del match, un momento emozionante con la premiazione di Gigi Fondaci, storico presidente del Gso che per oltre trent'anni ha dato anima e corpo per la società insieme a molti collaboratori e allenatori. A lui è andato non solo il ringraziamento di tutti i presenti e in particolar modo dei "ragazzi" che ha cresciuto a pane e pallone, ma anche una speciale targa: