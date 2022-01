Un 2021 super impegnativo per la Croce Rossa di Lentate: oltre 13mila servizi grazie ai 150 volontari

Il resoconto

Tutti i dati dei servizi effettuati, dalle uscite per l'emergenza al trasporto sociale all'impegno per le situazioni di difficoltà dovute alla pandemia.

Un 2021 da record, con 13.663 servizi effettuati sul territorio (contro gli 11.582 del 2020) per un totale di 325.892 chilometri. Il Comitato lentatese della Croce Rossa guarda con soddisfazione all’anno che si è appena lasciato alle spalle.

Un anno intenso per i 150 volontari

«Un anno impegnativo, in cui gli sforzi sono stati notevoli - commenta il delegato stampa, Stefano Orsenigo - Grazie ai nostri 150 volontari siamo riusciti a garantire tutti i servizi, sia di emergenza che per la pandemia da Covid, oltre a quelli di carattere sociale e di supporto agli eventi sportivi».

Tutti i dati

Delle 13.663 uscite, 1.006 sono state per interventi di soccorso (su attivazione dell’Agenzia regionale emergenza urgenza Areu), 414 quelle per l’emergenza Covid, 420 per il trasporto Autoamica e 29 per servizi sportivi di vario genere. L’«esercito» dei 150 volontari è stato impegnato su più fronti per dare una mano nelle situazioni di difficoltà causate dalla situazione sanitaria: sono stati 53 i servizi di consegna farmaci e spesa a soggetti in isolamento e 105 i trasporti dei soggetti non autosufficienti e degli anziani soli ai vari centri della provincia per la somministrazione del vaccino anti-Covid; sono stati inoltre assegnati 3.360 euro in buoni spesa a soggetti in situazione di emergenza alimentare, su segnalazione dei Servizi sociali dei Comuni di Lentate e Barlassina. Il personale della sala operativa attivata nella sede di via Garibaldi è inoltre rimasto impegnato per oltre 120 ore in attività di coordinamento dei servizi e supporto amministrativo. Per garantire tutti i servizi il personale si è avvalso di un parco mezzi composto da 16 unità in movimento, a cui si aggiungono una roulotte operativa mobile e un carrello frigo per l’area emergenze.

Venerdì la presentazione del nuovo corso

«Come evidenziano chiaramente i dati del 2021, lo sforzo che abbiamo fatto in questo ultimo anno è stato davvero notevole - ribadisce Orsenigo - Ringraziamo la cittadinanza che ci è sempre vicina e invitiamo tutti gli interessati a partecipare alla serata di presentazione del corso per diventare volontari, che si terrà il 28 gennaio alle 21 nella sede di via Garibaldi. Abbiamo sempre bisogno di nuovo personale per continuare a svolgere al meglio tutte le nostre attività».