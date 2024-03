Utenti in crescita così come i prestiti e poi tante iniziative in più. E' stato un 2023 più che positivo per la Biblioteca di Vimercate che in questi giorni ha tracciato il bilancio dell'anno passato e, tramite le parole dell'assessore alla promozione della città Elena Lah, ha confermato la volontà di voler crescere ancora.

Un 2023 in crescita per la Biblioteca di Vimercate

La biblioteca cittadina resta dunque il principale punto di riferimento per la vita culturale cittadina, e non solo. Luogo di studio, consultazione, ricerca, ma anche di gioco, confronto, condivisione e aggregazione, da gennaio a dicembre 2023 la Biblioteca ha offerto i suoi servizi a 176.883

utenti (a fronte del 116.247 dell’anno precedente). 301 i giorni di apertura, gli stessi del 2022, e con 43,5 ore di apertura settimanale.

L’anno da poco concluso restituisce una fotografia più che positiva: la Biblioteca di Vimercate rafforza ulteriormente la propria vocazione di polo culturale aperto alla città e alla rete delle realtà associative, rispondendo alle esigenze dell’ampia platea di utenti e collaborando con innumerevoli realtà del territorio con lo scopo di proporre un’offerta di qualità.

“La Biblioteca di Vimercate è un logo vivo e attivo, colorato ogni giorno dalla presenza di tante persone e tantissime iniziative” afferma Elena Lah, assessora alla promozione della Città. “Questo conferma la necessità di farla crescere e trovare il modo per realizzare il progetto della Biblioteca Futura, disegnata insieme ai cittadini.”

I numeri

Come si evince dalla tabella sopra riportata dall' 1 gennaio al 31 dicembre 2023 sono stati registrati 121.832 prestiti. La Biblioteca negli anni è cresciuta in modo rilevante, forte del suo patrimonio documentale di 104.838 unità bibliografiche catalogate; la crescita dei frequentatori della Biblioteca è stata potenziata inoltre dall’utilizzo dei canali social attraverso i quali raggiunge pubblici variegati interessati alle diverse attività proposte ed organizzate, anche in collaborazione con altri enti, associazioni e cittadini.

Nel 2023 inoltre struttura ha avviato il progetto “30+ la Biblioteca futura”, per il ripensamento progettuale e funzionale, che è quasi giunto alla fase finale con la restituzione di un progetto architettonico che consentirà di andare alla ricerca dei finanziamenti necessari per la sua possibile realizzazione.

Il percorso di progettazione partecipata ha visto il coinvolgimento di tanti cittadini, delle istituzioni pubbliche e associative vimercatesi che, insieme, hanno condiviso la definizione di idee, proposte, suggerimenti e possibili sviluppi per la biblioteca di Vimercate futura. I risultati dell’ascolto e le possibili ipotesi progettuali sono stati condivisi con la cittadinanza durante due interessanti e partecipati incontri pubblici.

Fondamentale il contributo del personale (catalogatori, amministrativi e coordinatori) 10 dipendenti (una unità in meno rispetto al 2022) che, con il loro lavoro e le loro competenze, contribuiscono ogni giorno a rendere la Biblioteca un centro culturale di grande importanza per la comunità.

Anche l'Università del Tempo Libero cresce

La Biblioteca, oltre alla consueta programmazione mensile che mostra da sempre una particolare attenzione alla promozione della lettura e alle iniziative e laboratori, cura inoltre l’organizzazione della Università del Tempo Libero che ha avuto un grosso incremento di richieste tutte prontamente soddisfatte: 505 iscritti, 17 corsi attivati per un ammontare totale di 200 ore di lezione.