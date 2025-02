Un 2024 positivo per la Biblioteca di Seregno che punta sempre più sui giovani

Quattrocento utenti al giorno (402 per la precisione): questo l’afflusso medio giornaliero ai servizi della Biblioteca Civica Ettore Pozzoli di Seregno per l’anno 2024. È solo uno dei numeri importanti di un servizio che dispone di oltre 92 mila documenti (che arrivano ad oltre 758 mila opzioni, considerando la sinergia del Sistema BrianzaBiblioteche) e a cui oltre 6 mila persone si sono rivolte almeno una volta per prendere in prestito un volume.

Un 2024 positivo per la Biblioteca di Seregno

Ampliare l’offerta tradizionale, ma soprattutto andare oltre, verso un nuovo modo di intendere la Biblioteca: questa la cifra dell’attività svolta, che ha portato a confermare le 35 ore di apertura ordinaria settimanale (orario, quest’ultimo, che a breve sarà ulteriormente esteso), a cui si aggiungono ulteriori venti ore settimanali di apertura delle sale studio.

Oltre seimila presenze alle iniziative di promozione alla lettura, ma anche tante iniziative culturali realizzate per conto dell’Amministrazione Comunale o con le realtà scolastiche e culturali del territorio: la Biblioteca ha saputo declinare se stessa anche come spazio per eventi, mostre, aggregazione.

Questa attività della Biblioteca è stato il prezioso volano che ha portato al riconoscimento della qualifica “Seregno Città che Legge”, un titolo già ottenuto nel recente passato e fino al 2026. Il riconoscimento Città che Legge è attribuito dal Centro per il Libro e la Lettura alle realtà urbane in cui vi siano presenze e sinergie importanti tra Biblioteche pubbliche, librerie private, scuole e associazioni culturali. Sono 755 i Comuni italiani a cui è stato conferito questo titolo.

Si punta sempre più sui giovani

“La Biblioteca Civica Ettore Pozzoli implementa la propria funzione culturale ampliando l’offerta sia in termini di estensione oraria, sia in termini di arricchimento di proposte tematiche e occasioni aggregative - ha commentato Federica Perelli, assessora alla Cultura e Biblioteca. E a breve ci sarà un ampliamento anche degli spazi, con la piena fruibilità del giardino completamente riqualificato. L'obiettivo è articolare un programma che avvicini più persone possibili, in particolare i più giovani. Siamo al lavoro per una Biblioteca sempre più accogliente i numeri sembrano proprio confermare che siamo sulla buona strada!”

