Un agosto ricco di eventi nel Parco Tittoni

Desio

Eventi nel Parco Tittoni

Da oggi, martedì 19 agosto, fino a mercoledì 27 agosto il Parco Tittoni di Desio accoglierà una serie di eventi per tutti i gusti. Oggi, martedì 19 agosto, è in programma il TIKI TAKA NIGHT: si rinnova la collaborazione tra TikiTaka e Parco Tittoni. Tutti i martedì potrete incontrare e gustare birre e cocktail speciali preparati dai ragazzi della rete TikiTaka, pronti a mettersi alla prova dopo avere frequentato il corso da bartender. TikiTaka è una rete fatta di persone che costruiscono comunità più belle per tutti. Parco Tittoni sostiene la sfida. L'evento, a ingresso gratuito, si svolgerà dalle 19.30 all’1, con Anguria Night alle 21.

Anguria Party

Mercoledì 20 agosto ANGURIA PARTY: una serata dedicata al frutto dell'estate per eccellenza. 𝗔𝗻𝗴𝘂𝗿𝗶𝗮 𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝘀 𝗽𝗲𝗿 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 e al bar cocktail speciali a esaltare il gusto del cocomero: 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙𝑜𝑛 𝑆𝑝𝑟𝑖𝑡𝑧, 𝐶𝑜𝑐𝑜𝑚𝑒𝑅𝑢𝑚, 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐼𝑠𝑙𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑙𝑙'𝐴𝑛𝑔𝑢𝑟𝑖𝑎. L'evento, a ingresso gratuito, si svolgerà dalle 19.30 all’1, con Anguria Night alle 21.

Nasty Thursday

Giovedì 21 agosto, leggerezza e dove trovarla. Mai come quest’anno abbiamo bisogno di spensieratezza, sorrisi, abbracci. Ogni giovedì sera, nel freschissimo verde di Parco Tittoni, vi aspetta qualche ora di serenità purissima. Cucina sempre aperta, serate, ospiti fronte villa, il tutto dalle 19:30 all’1. Il "Nasty è di tutti, venite a godervelo ogni settimana fino al 4 settembre". Ingresso gratuito.

Karaoke Leggerissimo

Venerdì 22 agosto, ultimo appuntamento della stagione con Karaoke Leggerissimo, dove si potranno ancora cantare tutte le migliori hit. Microfoni aperti, testi proiettati e dei veri menù per le richieste dei brani. Dirige e presenta @discopianobar. Apertura dalle 19.30 alle 2, karaoke alle 21.30

Silent Disco

Sabato 23 agosto "Un palco davanti alla Villa del nostro cuore": tre dj con tre stili musicali diversi, le cuffie che si colorano, le stelle sopra la testa. Anche per questa serata, ai partner storici Calypso e Nasty, si affiancherà un canale tutto dedicato alla produzione elettronica dal vivo, un eclettico duo scelto da Silent City. Ospite della quarta serata saranno i Frappè. Garaggio e Scighera mixano all’improvviso e nulla è prevedibile. Un dj set di musica elettronica suonato e improvvisato dal vivo. Interazioni con il pubblico comprese. L'evento si svolgerà dalle 19.30 alle 2, silent disco alle 22.

Il secondo tragico Fantozzi

Domenica 24 agosto torna al Parco Tittoni per festeggiare i 50 anni dalla nascita, Fantozzi, uno dei personaggi più iconici del cinema italiano. Il ragionier Ugo Fantozzi, definito dallo stesso Paolo Villaggio, “il personaggio più tragico della letteratura italiana”. In programma “Il secondo tragico Fantozzi”, il celebre seguito che raccoglie alcune delle scene più esilaranti della saga, tra megadirettori galattici, partite a biliardo e proiezioni obbligatorie di film d’essai. Si consiglia di portare un telo per stendersi sotto le stelle a riguardare questo capolavoro. La proiezione, a ingresso gratuito, è prevista alle 21.

Tiki Taka Night

Martedì 26 agosto si rinnova la collaborazione tra TikiTaka e Parco Tittoni. Tutti i martedì potrete incontrare e gustare birre e cocktail speciali preparati dai ragazzi della rete TikiTaka, pronti a mettersi alla prova dopo avere frequentato il corso da bartender. TikiTaka è una rete fatta di persone che costruiscono comunità più belle per tutti. Parco Tittoni sostiene la sfida. L'evento, a ingresso gratuito, si svolgerà dalle 19.30 all’1, con Anguria Night alle 21.

Notte Greca - Aerikón Live

Mercoledì 27 agosto vivi la Grecia a due passi da casa: immergiti nello spirito ellenico con una notte a tema, dove potrai assaporare i gusti tipici della cucina greca grazie al souvlaki e scatenarti sulle note della musica tradizionale degli Aerikón. Ingresso gratuito dalle 19.30 all'1, concerto alle 21.