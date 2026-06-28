Un albero donato per ricordare l’ex barista che amava sorridere

Un ultimo saluto a Marco Di Lillo: il ricordo del barista di Desio, ex titolare del “Bar Vicolo Corto” in via Matteotti, diventerà un albero donato al Comune. “Crescerà nel Parco della Resistenza, vicino a Marco e al suo bar, che era tutta la sua vita”. La proposta di una cliente affezionata della storica tavola fredda è arrivata sulla scrivania del sindaco Carlo Moscatelli a inizio maggio, un gesto concreto che parla di un affetto grande dei clienti e della moglie Anna per Marco, scomparso a 50 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia terribile.

Donato un albero per ricordare Marco Di Lillo, amato barista

Il suo bar, nato nel 2011, era diventato un riferimento per molti cittadini, dove prendere un caffè e scambiare due chiacchiere con il barista, sempre con il sorriso e che amava il suo lavoro a pochi passi dal centro. Anche se, dopo una lunga battaglia, la malattia se l’era portato via l’anno scorso, il suo ricordo torna a vivere in uno spazio interno al parco di via Fratelli Cervi, dove l’albero, una Nyssa Sylvatica, o tupelo nero, potrà crescere.

“Stiamo aspettando la fattibilità del progetto, che pensiamo potrà realizzarsi verso settembre, stagione più favorevole per piantumare un albero”, fa sapere la moglie.

Una pianta che andrà a beneficio di tutta la città

La scelta del tipo di pianta è stata altrettanto importante. Il tupelo nero commemorativo non sarà solo presidio della memoria comunitaria, ma è anche una pianta adatta all’ambiente in cui crescerà e che andrà “a beneficio di tutta la città – commenta l’assessore al Verde urbano, Stefano Guidotti – La sua presenza, come quella di molti alberi nei centri urbani, aiuterà a mitigare l’effetto isola di calore, che si verifica quando le temperature sono più alte in città e più basse fuori. Non solo l’iniziativa che ci è stata proposta, e che in giunta abbiamo già approvato, è intelligente, ma sarà anche coinvolgente per la cittadinanza. Quando l’albero verrà piantumato, altri cittadini potrebbero avanzare proposte simili. Ci terremo pronti, se necessario, a preporre una autorità a questo tipo di richieste. Visti i recenti eventi metereologici che hanno sradicato molto verde a Desio, siamo contenti che anche iniziative simili possano prendere piede in città”.