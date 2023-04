Mentre in altri Comuni della zona sono riprese le consuete manifestazioni bloccate nel periodo della pandemia, il Palio di San Giorgio a Varedo è ancora fermo al palo. L’evento, giunto alla soglia della quarantesima edizione, non solo è da ripensare nella sua organizzazione ma potrebbe anche dover traslocare altrove.

Un altro anno senza il Palio di San Giorgio

«A novembre avevamo presentato al parroco una proposta, ridimensionando il Palio, ci ha detto che ne avrebbe parlato in Curia ma non abbiamo ricevuto ancora nessuna risposta - ha spiegato Rosanna Scarpa, presidente della contrada Falco - In questo periodo siamo impegnati a chiudere tutte le associazioni delle contrade e questa operazione comporta un costo non indifferente. Successivamente ragioneremo su qualche iniziativa».

Le contrade comunque non si danno per vinte e tutti i cittadini, soprattutto quelli della Valera, ripensano con nostalgia a quella manifestazione che ha unito una comunità richiamando migliaia di spettatori da tutto il circondario. Sta di fatto che per il quarto anno consecutivo, anche questo mese di maggio, alla Valera non ci saranno sfilate, spettacoli, giochi e premiazioni.

Il sindaco pensa a un piano B

Il sindaco Filippo Vergani, sta pensando a un piano B per non perdere questa tradizione.

«Sono tre anni che dialogo con le quattro contrade per cercare di tenere in vita il Palio, per me è una ferita aperta, voglio che questa tradizione continui, anche in un luogo diverso - ha detto - Le contrade insistono per continuare a organizzarlo in oratorio ma probabilmente non si potrà più fare».

Vergani ha quindi proposto la piazza del mercato, ma giustamente gli è stato obiettato che la manifestazione deve restare alla Valera, quindi ha suggerito il centro sportivo di viale Brianza oppure piazza Onu.

L’auspicio a continuare la tradizione del Palio è arrivato anche dalla lista civica SìAmo Varedo.

«Il Palio è un’occasione importante per creare amicizia nella cittadinanza, un momento di crescita che ha illuminato la Valera. Sarebbe bello se il Comune riuscisse a rilanciarlo perché sta morendo, come le contrade, a causa dei numerosi vincoli e anche le persone stanno iniziando a diventare anziane. Ci sono problemi finanziari e di gestione, spero che nei prossimi anni si riesca a farlo ripartire» ha ragionato il consigliere Mauro Zaina.

Nel settembre 2019, il precedente parroco aveva annunciato che l’oratorio non avrebbe ospitato il Palio perché alcuni ambienti non erano più a norma. Mentre venivano effettuati i lavori di manutenzione, le contrade si ritrovavano per dotarsi di un nuovo statuto e rivedere la “governance” della manifestazione, poi è arrivata la pandemia e si è fermato tutto.