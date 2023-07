Un altro medico di base a un passo dalla pensione: si tratta di Giovanni Mascheroni, classe 1956, che da venerdì 30 giugno ha cessato definitivamente la propria attività di medico di medicina generale a Carate. E per un migliaio e mezzo circa di pazienti è corsa alla scelta del sostituto e di un nuovo medico di famiglia a cui affidarsi.

Un altro medico di base va in pensione: da luglio due nuovi dottori per la scelta

Ats Brianza ha però comunicato che da giovedì 30 giugno sono stati inseriti nell’ambito di scelta del Comune di Carate Brianza due nuovi medici di assistenza primaria del ruolo unico a ciclo di scelta (medici di medicina generale, ndr) a tempo indeterminato, ricordando anche le modalità per l’opzione nella scelta di un nuovo medico di famiglia. Lo si potrà fare utilizzando la piattaforma Sioc (Sportello istanze on line) disponibile nella home page del sito internet aziendale di Asst Brianza: asst-brianza.it; oppure tramite Contact center scelta/revoca, al numero di telefono 0362-984793 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30) per informazioni o appuntamenti riservati alle persone fragili e impossibilitate all’accesso on-line.

Il cambio del medico può essere effettuato anche autenticandosi sul sito di Regione Lombardia - Fascicolo sanitario elettronico con Identità digitale Spid - o, in alternativa, è possibile recarsi presso le farmacie territoriali abilitate al servizio di scelta e revoca presenti nell’ambito.

In pensione altri tre medici storici

Il pensionamento del dottor Mascheroni segue quello di altri tre storici medici di medicina generale in città: il dottor Stefano Calderini, classe 1957, e la dottoressa Carmen Motta, che hanno cessato servizio a fine 2022 lasciando di fatto scoperti almeno tremila pazienti che hanno dovuto rivolgersi all’ambulatorio temporaneo attivato per la carenza di professionisti.

Le prime avvisaglie della carenza dei medici di famiglia a Carate Brianza si erano avute già con il pensionamento a fine settembre della dottoressa Marina Sirtori, poi sostituita dal 17 ottobre dal dottor Claudio Perconte, fresco di laurea e dal 17 ottobre incaricato provvisorio da Ats Brianza.

Mascheroni, che compirà 67 anni il prossimo 15 settembre, era in servizio da tempo all’ambulatorio di via don Costante Mattavelli. Laureato in Medicina e Chirugia nel 1982, è specializzato in Ortopedia.