Commercio

Un altro pezzo di storia di Concorezzo abbassa definitivamente la serranda. Domani, sabato 9 aprile 2022, cesserà l'attività la storica Macelleria Limonta di via Libertà.

Una storia lunga 70 anni

Una storia lunga 70 anni, iniziata nel lontano 1951 da Giovanni Limonta e proseguita dalla figlia Battistina, con il prezioso aiuto del marito Gigi. E' quella della Macelleria Limonta, punto di riferimento del commercio locale di Concorezzo. Situata nella centralissima via Libertà, la bottega ha conosciuto intere generazioni di concorezzesi, che sapevano di trovare nel negozio prodotti di alta qualità e, particolare non di minore importanza, personale cortese e qualificato.

"La macelleria è stata aperta da mio papà Giovanni Limonta nel lontano 1951 - spiega Battistina Limonta - Al suo fianco c'era mia mamma Olimpia, che si occupava maggiormente della parte del banco. Nel 1974 sono entrata anch'io in negozio per dare una mano, affiancando mio papà fino al 2005. Con il passare degli anni si è unito a noi anche mio marito Gigi, diventato anche lui un punto di riferimento per i nostri clienti".

Clienti che hanno scandito la storia della bottega, testimone dei numerosi cambiamenti avvenuti all'interno del paese e dell'avvicendarsi di tante generazioni di concorezzesi.

"Abbiamo visto bambini diventare ragazzi, uomini, padri. Prima magari venivano qui a fare un po' di spesa per i propri genitori, quindi a comprare la carne per i loro bambini. Abbiamo avuto il privilegio di avere uno splendido rapporto con la nostra clientela, testimoniato anche dal grande affetto che stiamo ricevendo in questi giorni, da quando abbiamo annunciato la chiusura del negozio. Il rapporto con i clienti sarà proprio ciò che più mi mancherà del mio lavoro: nel corso degli anni si è instaurato uno splendido rapporto di fiducia e amicizia. Mi mancheranno".

Il saluto dell'Amministrazione comunale

Nel pomeriggio di giovedì la Macelleria Limonta ha ricevuto la visita del sindaco Mauro Capitanio e del consigliere comunale Antonio Mandelli, che hanno portato alla bottega (che diversi anni fa ha ricevuto anche il riconoscimento di Negozio Storico) il saluto e il ringraziamento dell'intera Amministrazione comunale di Concorezzo.

"Non mi stupisce la coda incessante di clienti che in questi giorni si forma davanti alla Macelleria Limonta, per tutti "la Battistina" - ha scritto il sindaco Capitanio - La notizia della chiusura della storica attività, dopo 70 anni di servizio, ha colto tutti di sorpresa. Nel locale da sempre si respirano passione, cortesia, amore e professionalità e centinaia e centinaia di concorezzesi non hanno voluto perdersi la simbolica ultima spesa. Una manifestazione d'affetto che ha colpito ed emozionato i titolari ma che rappresenta il doveroso grazie di tutta la comunità concorezzese. Nella vita subentrano altre priorità e a malincuore bisogna anche avere il coraggio di cambiare pagina: resteranno nella storia di Concorezzo la loro cortesia e la loro dedizione al lavoro. Un abbraccio e un grosso in bocca al lupo".

