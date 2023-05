Un amore più forte del tempo, 65 anni di matrimonio festeggiati in casa di riposo

La loro storia d'amore è più forte del tempo che passa ed è un esempio da trasmettere soprattutto alle giovani generazioni.

Ben 65 anni di matrimonio, un legame fortissimo che continua oggi, giorno dopo giorno, quello tra Gabriella Grandi, 88 anni, ospite della Rsa Villa San Clemente di Villasanta e il marito Carlo Cogliati, 94 anni, residente in via Galilei.

Lei, originaria di Monza, sarta e casalinga in passato, lui villasantese doc e operaio alla "Magni Natale", storica azienda brianzola. I due sposi, che lo scorso 17 maggio 2023 hanno festeggiato le nozze di platino, si conobbero tra un ballo e l’altro a Monza, alla "Forti e Liberi", circa 70 anni fa.

Bastò uno sguardo tra loro, quasi un colpo di fulmine per far scattare la scintilla della passione che li ha uniti per una vita intera.

Dopo essersi frequentati per qualche anno Carlo e Gabriella decisero di convolare a nozze e si unirono in matrimonio il 17 maggio del 1958 nella chiesa di San Gerardo di Monza, nella parrocchia dove abitava la donna.

Dalla loro unione nacquero i figli Luca e Monica che a loro volta hanno regalato ai nonnini una nipote e tre pronipoti. Gabriella, dicevamo, fa parte della schiera di anziani che vivono nella casa di riposo safioranese. Mentre il marito Carlo, nonostante l’età e qualche acciacco, è ancora autonomo e quasi quotidianamente se ne prende cura col cuore andando a trovarla in rsa.

Venerdì scorso tutti gli ospiti hanno festeggiato gli sposi con una grande festa, iniziata con la messa celebrata da don Giuseppe Angiari, vicario parrocchiale a San Fiorano. Una celebrazione che ha visto anche la presenza del diacono Antonio Perrone.

Insieme hanno tagliato lo splendido traguardo dei 65 anni di nozze, una lunga vita passata sempre uno a fianco dell'altro.

"Subito dopo il matrimonio mamma e papà acquistarono casa in via Galilei, dove ancora oggi vive papà - ha sottolineato la figlia Monica - Peccato perché non vivono più l’uno accanto all’altro da circa 5 anni però papà spesso va a trovare mamma. Mamma ha lavorato come sarta, mentre papà come operaio. Per noi figli e non solo rappresentano una vera testimonianza di vita. La festa organizzata in casa di riposo è riuscita molto bene anche perché papà non sapeva nulla. Gli avevo detto di preparasi che l’avrei accompagnato per una visita. Non si aspettava di certo di poter celebrare l’anniversario di nozze con la sua amata Gabriella. Purtroppo la malattia non permette a mamma di essere pienamente lucida però venerdì mattina entrambi si sono emozionati e non è mancata qualche lacrima. Festa proseguita con un pranzo insieme a papà al quale, però, non ha partecipato mamma per via delle sue condizioni di salute. E’ stata una bella giornata di festa e ringrazio tutto il personale della rsa e don Giuseppe per aver festeggiato con noi".