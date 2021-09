Un angelo le riporta il portafoglio smarrito con dentro i soldi dell'affitto

Ha smarrito il portafoglio con dentro oltre 550 euro. Una grossa somma di danaro che le sarebbe servita per pagare l’affitto della sua abitazione. Ma un vero e proprio «angelo» lo ha trovato sull’asfalto e lo ha portato, senza toccarne l’interno, ai carabinieri di Villasanta.

Il racconto della protagonista

Una storia a lieto fine quello che ha avuto per protagonista la villasantese Isabella Paglia, che abita nelle vicinanze del centro commerciale «Il Gigante», in via Vecellio. E’ stata proprio lei a raccontare di aver smarrito il portafoglio alla redazione del Giornale di Vimercate.

"L'ho dimenticato sul tettuccio dell'auto"

"Mercoledì mattina ero piena di impegni e sono uscita di casa presto perché dovevo accompagnare mia figlia in ospedale - ha spiegato Paglia - Involontariamente ho appoggiato il portafogli sul tetto della macchina perché stavo sistemando delle borse. Purtroppo quando ho chiuso la portiera posteriore mi sono completamente dimenticata di riprenderlo. Mi sono messa in auto e, dopo qualche chilometro, quasi all’altezza della scuola elementare “Oggioni”, mi sono resa conto che lo avevo dimenticato sull’auto...".

L'articolo completo lo potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da martedì 14 settembre 2021