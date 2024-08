La notizia del trasferimento a Carate dei reparti di Cardioriabilitazione e Pneumoriabilitazione dell’ospedale di via Verdi a Seregno ha destato preoccupazione tra la popolazione; a smorzarla sono arrivate le spiegazioni della direzione della Asst Brianza. I reparti, ancora per qualche mese, restano al «Trabattoni-Ronzoni».

Un anno di lavori all’ospedale: Pneumoriabilitazione e Cardioriabilitazione da dicembre trasferiti a Carate

Il polo riabilitativo solo a partire dal mese di dicembre sarà oggetto di importanti interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e miglioramento sismico, per un investimento complessivo pari a 4 milioni e 900mila euro. Questo perché il bando di gara non è ancora stato espletato.

I lavori dureranno circa un anno a decorrere dalla data di avvio, durante il quale i reparti verranno progressivamente trasferiti al quarto e quinto piano del presidio ospedaliero di Carate.

I pazienti non verranno spostati in blocco, ma il piano predisposto dall’Asst Brianza prevede una progressiva chiusura dei posti letto in via Verdi con una progressiva apertura di quelli di Carate; anche il personale in servizio in città sarà trasferito nell’altro ospedale.

Al terzo piano del nosocomio locale il reparto di Neuroriabilitazione non sarà interessato dai lavori. Anche i laboratori presenti al piano terra continueranno a funzionare, compresi la Radiologia e il servizio prelievi.

"Certi di incontrare la comprensione e il supporto dei cittadini"

«Come Asst in questo periodo siamo impegnati su più fronti nell’ambito dell’edilizia, per garantire gli standard di sicurezza delle strutture e l’implementazione della progettualità legata al Pnnr con l’apertura delle Case di Comunità - ha ricordato il direttore generale di Asst Brianza, Carlo Alberto Tersalvi - A Seregno sono in corso i lavori per la sistemazione della Casa di comunità all’interno dell’area del Trabattoni - Ronzoni, che termineranno la prossima primavera a cui, a dicembre, si aggiungeranno quelli per la messa in sicurezza del corpo centrale del presidio».

Il tutto, ha aggiunto, «cercando comunque di garantire il più possibile i servizi ai cittadini. In questo il sindaco Alberto Rossi e l’Amministrazione comunale, con la quale siamo in costante contatto, ci stanno offrendo la massima collaborazione e disponibilità, soprattutto per il capillare contatto che hanno con i cittadini, che inevitabilmente dovranno affrontare qualche disagio».

Tersalvi ha specificato che «siamo certi di incontrare la comprensione e il supporto dei cittadini che, nel presidio di Seregno, avranno nella Casa di comunità un punto di riferimento certo».