Dall’entrata in funzione del varco elettronico in piazza Marconi sono ancora numerosi gli automobilisti che non rispettano il divieto. Il picco la domenica e i festivi

A un anno dalla sua istituzione sono ancora troppi gli automobilisti che non rispettano la Zona a traffico limitato in centro a Nova Milanese. Le multe sono in media 350 al mese (per un importo di 87 euro oppure 60,9 euro se pagata entro cinque giorni dalla notifica).

Un anno di Ztl, troppi accessi abusivi: 350 al mese

E’ quanto emerge dai dati elaborati dalla Polizia locale a quasi dodici mesi dall’entrata in funzione del varco elettronico con lettura targhe all’ingresso di piazza Marconi.

«I dati sono sconfortanti – ha notato il comandante della Polizia Locale Cosimo Tomasso – all’inizio registravamo tanti transiti non autorizzati e lo attribuivamo al fatto che era una novità ancora da recepire, speravamo in un calo fisiologico nei mesi successivi ma con il passare del tempo la situazione non è molto migliorata».

Facendo una media degli ultimi undici mesi, da fine novembre dell’anno scorso a fine settembre scorso (il dato di ottobre non è ancora disponibile) i veicoli che sono transitati da piazza Marconi quando la Ztl era attiva sono stati mediamente 350 al mese. Alcuni automobilisti sono addirittura passati più volte nel giro di pochi giorni ma il record è quello di un conducente residente in città di origine straniera: il varco elettronico ha registrato ben 38 infrazioni a suo carico.

Per i residenti nell’area della Ztl e per altre particolari necessità di transito, la Polizia locale rilascia un permesso, anche temporaneo, in modo che il lettore targhe possa riconoscere i veicoli autorizzati.

«La sera e la notte il divieto di accesso alla piazza è abbastanza rispettato – ha continuato il comandante – ma la domenica, soprattutto il pomeriggio, e nei festivi, è molto più difficile far capire che c’è la Ztl attiva. Non si tratta solo di automobilisti che arrivano da fuori ma anche di novesi. Eppure la segnaletica è chiara e coerente con quella prevista dalla normativa, viene riportato inoltre il colore verde quando si può passare e rosso quando non si può passare».

A parte qualche caso, gli automobilisti che hanno ricevuto la sanzione solitamente riconoscono lo sbaglio. «Rispetto ad altre contravvenzioni però, questa è quella che registra il numero più elevato di pagamenti» ha concluso il comandante.

Quando l’area è pedonale. Divieto di accesso sera, notte e festivi

Con la Zona a traffico limitato, vige il divieto di transito con veicoli a motore in piazza Marconi da lunedì a venerdì dalle 19 alle 9 del giorno successivo, dalle 19 del sabato alle 9 del lunedì successivo, dalle 0 alle 24 dei giorni festivi infrasettimanali.

Introdotta in via sperimentale nel 2021, l’area della piazza veniva chiusa con una transenna fino a novembre 2024 quando è entrata in funzione la telecamera con lettura targhe ed è stato installato un pannello luminoso che indica i periodi nei quali la Ztl è attiva o non attiva. La presenza del varco è segnalata con un cartello anche lungo via Roma.