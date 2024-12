Nati a Ferragosto e abbandonati davanti a un ristorante ad Agrate Brianza a neanche due settimane di età, Acqua e Farina sono due adorabili micini, entrambi maschi, i cui nomi si ispirano a quello del locale dove sono stati recuperati.

Un appello del cuore per i due micini ipovedenti abbandonati

Farina ha un bellissimo pelo tigrato nocciola e bianco, mentre il fratello Acqua è completamente nero. Sono giovani, vivaci e dolcissimi ma… purtroppo quanto sono stati trovati soffrivano di una gravissima forma di congiuntivite bilaterale. Nonostante le tempestive cure dei veterinari ENPA, la malattia ha lasciato alcuni strascichi: Acqua ha perso la vista dell’occhio sinistro e Farina riesce a vedere solo luci e ombre.

Considerata la giovane età, sono stati affidati nelle mani esperte di Rita, volontaria e veterana dell’Asilo dei Cuccioli ENPA Monza, che li ha allattati col biberon fino allo svezzamento, garantendo il loro benessere generale e rispettando le esigenze di riposo e gioco di due mici così piccoli.

Piccoli gattini crescono!

La cecità non ha impedito ai due fratellini di crescere e giocare come tutti gli altri micini: Buffi, energici e giocherelloni, si rincorrono, giocano con le palline sonore e le scatole di cartone e si fanno gli agguati!

Passato il periodo più critico, hanno “traslocato” e ora sono ospiti della volontaria Laura e della sua famiglia. Utilizzano correttamente la lettiera e il tiragraffi, proprio come due mici normovedenti. Sono molto affettuosi e adorano addormentarsi in braccio mentre fanno le fusa.

Un’adozione rigorosamente di coppia

Per Acqua e Farina l'Enpa di Monza richiede tassativamente un’adozione di coppia in un contesto familiare tranquillo. Occorre una buona presenza in casa con persone che possano assicurare il tempo necessario per attenzioni e gioco. Va bene anche una famiglia con bambini, purché rispettosi delle loro esigenze e comunque supervisionati.

Gatti ipovedenti? I consigli per una corretta gestione

La cecità per il gatto non costituisce un ostacolo per una vita appagante e serena. Grazie a un apparato sensoriale ben sviluppato, infatti, il gatto non vedente è in grado di muoversi nello spazio con estrema disinvoltura: vibrisse, olfatto e udito suppliscono alla mancanza della vista e lo aiutano a costruirsi una precisa mappa mentale del proprio ambiente. Bastano quindi pochi accorgimenti per iniziare una convivenza felice con un gatto non vedente o ipovedente.

Per conoscere i consigli di ENPA Monza sulla gestione di gatti ipovedenti, l'Ente ha realizzato la scheda informativa "Solo l’amore è cieco, io ci vedo benissimo"

Per info o per fissare un appuntamento al gattile di Monza, si prega di scrivere ad adozioni.gatti@enpamonza.it