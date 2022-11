Un assegno da 40.000 euro nella cassetta delle offerte parrocchiali

Un assegno circolare da 40.000 euro, inserito all’interno di una busta, per il restauro pittorico della chiesa parrocchiale di Sant’Agata. E’ quello rinvenuto nei giorni scorsi nell’apposita cassetta delle offerte posizionata all’interno dell’edificio di culto di Ornago: a ritrovarlo, con il massimo dello stupore, la perpetua, protagonista di una vera e propria scena da film.

A raccontare l'accaduto è don Arnaldo Mavero, responsabile della Comunità pastorale Santa Maria Maddalena, che raccoglie le parrocchie di Bellusco, Mezzago, Cavenago e, appunto, Ornago.

Non ci sono informazioni circa l'identità del misterioso donatore, che ha scelto di rimanere anonimo. A confermarlo è lo stesso don Arnaldo, che tuttavia ha voluto rivolgere al benefattore parole di profondo ringraziamento.

"Non abbiamo la minima idea di chi possa aver donato una cifra così importante alla nostra comunità - rivela il parroco - Quel che è certo è che ci aiuterà in modo significativo per il raggiungimento del nostro traguardo. Per questo motivo ci tengo a nomi di tutti a ringraziare questa persona per la sua preziosa donazione".