Un attraversamento protetto dove morì Stacey

Vimercate

Nel 2017 la giovane fu investita mentre andava a scuola.

Un attraversamento protetto per fare in modo che non accada più quello che capitò a Stacey Olidebe, morta tragicamente.

Questo l’intervento licenziato dalla Giunta comunale di Vimercate nell’ambito della messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali.

Il tragico investimento nel 2017

Il primo individuato in ordine di priorità è quello che si trova in piazza Marconi, all’imbocco di via Galbussera, all’intersezione con via Carnia. Un punto tristemente noto. Qui infatti nell’ottobre del 2017 fu travolta e uccisa da un’auto la giovane vimercatese all’epoca 14enne, che si stava recando a scuola.

Investimento complessivo da 110mila euro

La precedente amministrazione 5 Stelle aveva fatto realizzare sul posto nuove strisce pedonali più visibili. Ora l’Esecutivo guidato dal nuovo sindaco Francesco Cereda ha deciso di fare di più, investendo complessivamente circa 110mila euro nell’ambito di un progetto di prevenzione dell’incidentalità, definito dal comandante della Polizia locale, Vittorio De Biasi e finanziato per 60mila euro da Regione Lombardia.

Intervento di "deflessione stradale"