La Medateca è ripartita a pieno ritmo in questo autunno 2023, peroponendo tantissime iniziative interessanti.

Un autunno a pieno ritmo per la Medateca

Dopo la crescente partecipazione alle numerose iniziative della prima parte dell’anno, caratterizzato da diverse rassegne e dalla partenza di alcune che si sono concretizzate proprio in questo periodo come Manga in biblioteca, iniziato il 28 ottobre 2023 sotto la guida della fumettista Francesca Follini, del Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona, si apriranno le porte a nuove proposte e iniziative.

“Ripartiamo in autunno con il consueto entusiasmo con molte attività in biblioteca, tante e diverse così da soddisfare le esigenze di tutti i pubblici, dai bambini agli adulti passando dai ragazzi ai giovani - ha spiegato Mara Pecci, Direttrice della Medateca. Molte novità per i teenager: tenetevi aggiornati consultando i canali informativi del Comune di Meda, di BrianzaBiblioteche o passando a trovarci in biblioteca. Alla ripresa delle scuole, sono ricominciati anche gli appuntamenti mattutini con tutte le classi delle scuole di Meda. Ricordiamo sempre con piacere che durante gli orari di apertura della biblioteca è disponibile uno spazio emeroteca con tante riviste e quotidiani da sfogliare comodamente seduti in poltrona".

Il lavoro dietro le quinte dunque è costante e non si ferma: lo spirito che guida tutte le iniziative struttura di Meda nasce dall’osservazione dell’utenza, in continua evoluzione, e dai feedback ricevuti su rassegne ed eventi passati. Il 2023 non è ancora finito, anzi. Proprio ora è ripartita l’intera macchina scolastica e la biblioteca mette a disposizione i suoi servizi per uno scambio continuo con tutti gli istituti del territorio medese, di ogni ordine e grado. Un momento importante, la ripresa delle scuole, che apre la stagione a diverse collaborazioni.

Spazio ai giovani

Proprio loro sono i protagonisti di tanti cambiamenti in Medateca, con l’introduzione di nuove letture, aree, scaffali e servizi dedicati. Insomma, un lavoro tailor made che sta portando tante nuove ispirazioni.

Come anticipato, qualcosa bolle in pentola.

Indubbiamente, il focus di quest’anno sono i Teens: una fascia d’età a cui si sta guardando con particolare attenzione, sia in termini di scelte d’acquisto dei documenti, sia in termini di offerta culturale e di potenziamento del servizio, grazie anche al personale della Cooperativa CAeB, inserito in biblioteca da giugno 2023.

"Il protocollo stipulato, e il grosso impegno per realizzarlo, ci permette di avere più personale a disposizione degli utenti - fa sapere la medateca - oltre a migliorare il servizio dei prestiti e dell’organizzazione interna, aumentando ancora di più le proposte progettuali specifiche. Un aiuto concreto e diretto che, sempre sotto il coordinamento del personale e dell’assessorato alla Medateca, sta già portando notevoli migliori e apprezzamento da parte di tutti gli utenti".

Intanto, l’iniziativa Leggere Calvino ha preso avvio, una rassegna che abbraccerà un lungo periodo fatto di momenti di scoperta e conoscenza insieme. Ha avuto inizio con Italo Calvino in Digitale il 7 ottobre 2023, seguito da C’era una volta Italo Calvino, A tutto Calvino, Marcovaldo, ovvero le stagioni in città e Racconti sulla Resistenza. Un panorama esaustivo del quale fa parte il progetto Il Giro d’Italia in 7 Fiabe; un percorso itinerante che sta invogliando i bambini dai 5 agli 8 anni a girare tutta l’Italia alla scoperta dei più grandi lavori di Italo Calvino, incominciato a fine ottobre.

Un focus sul noto scrittore che vuole presentare modalità di lettura più contemporanee come materiali multimediali e supporti digitali, sfruttando la MLOL (Media Library On Line).

Come anticipato, nel mese di ottobre è iniziato il corso di disegno Manga, che segue e completa la nuova dotazione di scaffali con volumi dei celebri fumetti giapponesi. Un’accurata selezione delle migliori proposte che ha visto l’inaugurazione con la presenza di Michele Ginevra, direttore del Centro del Fumetto “A. Pazienza” di Cremona. Visto il grande successo e le tante richieste che sarebbero state inevase, si è deciso di raddoppiare l’offerta, programmando un secondo corso che è iniziato il 9 novembre.

Anche l’appuntamento Ruoliamo in biblioteca: alla scoperta di Dungeons and Dragons, dedicato al mondo adolescente in approfondimento dell’affascinante mondo del gioco di ruolo fantasy ha preso avvio con i primi appuntamenti, a partire da venerdì 6 ottobre 2023.

In Medateca come da tradizione

Non mancano dei momenti di rito, introdotti nuovamente a seguito della chiusura estiva. Il Mercatino del Libro Usato e la Biblioteca dei Semi, ormai consolidati. Troverete libri in offerta libera, di tutti i generi e per tutte le età. Con il ricavato verranno ampliate le proposte della biblioteca. Non solo, la giornata è stata l’occasione per portare i semi di fiori e ortaggi

raccolti durante l’estate.

Medateca e nuove generazioni

Oltre a proporre un ricco e ormai consolidato programma di letture e laboratori per bambini all’interno, e non solo, della rinnovata Area bimbi (situata al primo piano, inserita anche nella lista dei “Baby Bit Stop” dell’Unicef), sono molte le iniziative in campo: il programma “Medateca a 4 ruote” consegna i libri direttamente nelle classi delle scuole cittadine, in collaborazione con ATS effettuiamo 3 incontri di lettura e laboratorio per genitori e bambini insieme alla presentazione del progetto “Nati per Leggere” all’AST; incontri di Narrazione con Fabrizio Palma, uno per educare e informare sui temi delle dipendenze con un linguaggio aderente alla realtà del mondo teen, l’altro sulle storie di infanzia per i più piccoli, insieme anche all’Animazione di Natale.

Medateca e le mostre

Gli spazi e le vetrine si prestano e si sono prestati a proporre e ricevere numerose mostre d’arte, sempre accompagnate da consigli di lettura dove in visitatori possono immergersi ancor di più nelle opere proposte.

Una delle prossime mostre: a fine mese si inaugurerà la mostra dedicata all’agenda 2030, curata da Fondazione per Leggere e inserita nel Festival delle Storie, organizzato dal Sistema Bibliotecario BrianzaBiblioteche. Ora in esposizione, invece, l'iniziativa "Acchiappalibri" coordinata da BrianzaBiblioteche e destinata ai ragazzi da 6 a 10 anni e “Formato Libro”, organizzato dall’Associazione “Amici della Medateca”.

Qualche dato

Di seguito qualche informazione sull’attività e le risorse di cui la Medateca dispone. A patrimonio conta circa 57.200 volumi, con un totale di 55mila prestiti complessivi (online, libri, multimedia). Gli utenti reali (complessivi) ammontano a 10.500 e ogni anno vengono processati e movimentati più di 63500 documenti. Infine, le ore annuali di apertura ammontano a circa 1650 e le ore di apertura settimanale a 34,50. I tempi medi di attesa prestiti per il materiale non a scaffale? Solo 2 giorni. Nel 2022 (nei 9 mesi senza restrizioni Covid) sono stati organizzati 132 appuntamenti culturali.

La soddisfazione dell'amministrazione comunale