Un avviso d’asta pubblica per l’alienazione di un immobile di proprietà comunale situato a Desio in via Amendola al civico 5.

Un avviso pubblico per la vendita di un lotto unico di proprietà comunale

“Questo immobile rientra nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per il triennio 2025/2027 – spiegano il Sindaco Carlo Moscatelli e l'Assessora al Patrimonio Nunzia Smiraglia – Tale immobile in passato rientrava negli alloggi adibiti a servizio abitativo pubblico; per svincolare lo stabile da tale destinazione (e venderlo quindi al prezzo di mercato) è stato redatto un programma per l'alienazione, secondo quanto richiesto dalla Legge Regionale 16/2016, a cui è seguita la relativa approvazione da parte di Regione Lombardia (intervenuta a fine marzo 2025). Questa approvazione consente di alienare l'immobile a libero mercato. Gli eventuali proventi che ne deriveranno saranno necessariamente vincolati alla manutenzione straordinaria del restante patrimonio adibito a SAP (Servizi Abitativi Pubblici) di proprietà comunale, oltre a dover essere rendicontati alla Regione".

L’unità immobiliare, individuata come lotto unico, è catastalmente identificata al foglio 2, mappali 356, 352, 69, subalterno 703 e mappale 67, subalterno 701, con una superficie di 114 mq e un prezzo a base d’asta di 73.795 euro.

Lo stabile

Lo stabile è tipologicamente classificabile come “casa a schiera”, posto in zona semicentrale del Comune in ambito residenziale. L'unità immobiliare, sistemata in un fabbricato di remota costruzione, è stata a lungo destinata a servizio abitativo pubblico, ma non più utilizzata per diversi anni. L'alienazione dell'immobile a libero mercato richiedeva, ai sensi della legge regionale 16/2016, l'avvio di una procedura diretta a far dichiarare decaduto, da parte di Regione Lombardia, il vincolo di destinazione a SAP. L'iter si è concluso con la delibera regionale n. XII/4107 del 24/03/2025, potendo pertanto il Comune procedere alla pubblicazione dell'avviso. L’alloggio è distribuito su due livelli di piano: si compone di un piano terreno occupato da ingresso, cucina/soggiorno, ripostiglio sottoscala e veranda, e di un piano primo, collegato con scala interna, con un disimpegno che articola due camere ed un bagno. Il tutto è completato da un’area esterna destinata a giardino, in cui è presente un piccolo fabbricato accessorio.

La scelta del contraente

La vendita avverrà con procedura di pubblico incanto, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta - o almeno pari al prezzo stesso - e con esclusione di offerte a ribassi. Il prezzo a base d’asta è individuato in base al valore di mercato risultante dalla perizia di stima, maggiorato delle spese tecniche relative alla perizia stessa, delle spese di pubblicazione e delle eventuali spese tecniche e contrattuali.

La domanda

Le richieste, che devono avvenire attraverso la compilazione della modulistica relativa alla domanda di partecipazione e alla documentazione, nonché all’offerta economica, possono essere presentate entro e non oltre il 4 agosto 2025 alle ore 12:30 tramite PEC all’indirizzo protocollo.comune.desio@legalmail.it oppure consegnate all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico (Piazza Giovanni Paolo II , entrata ingresso A – orario da lunedì a venerdì: dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche al pomeriggio: dalle 15.30 alle 17.30), con oggetto: “Riservata per Servizio Patrimonio - offerta per asta pubblica per alienazione di beni di proprietà comunale, via Amendola n. 5 – Lotto unico”.

Chi può presentare domanda

Possono presentare offerta persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici, enti senza personalità giuridica, singolarmente o associati, purché capaci di contrarre con la pubblica amministrazione, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss d.lgs. 36/2023 e che si trovino in una delle situazioni riportate nel bando allegato.

Asta pubblica e informazioni

Il giorno dell'asta pubblica è fissato per martedì 5 agosto 2025, alle ore 11.30, presso la Sala Pertini del Comune di Desio.

Gli interessati all’acquisto possono effettuare un sopralluogo, da richiedere contattando il Servizio Patrimonio all’indirizzo mail patrimonio@comune.desio.mb.it, entro e non oltre sette giorni prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda.