Un bando per la mobilità sostenibile: più pedali e più benefici hai (anche economici)

La bicicletta fa bene alla salute e all’ambiente. Ma anche al portafogli e al commercio locale. Almeno è questo l’obiettivo che si pone l’Amministrazione comunale di Usmate Velate partecipando al bando nazionale "Bici in Comune", promosso dal Ministero dello Sport, al fine di rafforzare la mobilità sostenibile e favorire l’uso della bicicletta sul territorio.

Un bando per la mobilità sostenibile

Il progetto presentato dalla Giunta è stato ribattezzato MUVES, ovvero Mobilità Usmate Velate Sostenibile (ma anche un simpatico gioco di parole facilmente traducibile dal dialetto brianzolo) e rappresenta un’iniziativa innovativa che coniuga sostenibilità ambientale, miglioramento delle infrastrutture e promozione di uno stile di vita attivo. Grazie al supporto del bando, che può coprire fino al 100% dei costi per i piccoli Comuni, l’Amministrazione spera di ottenere i fondi necessari per sviluppare il progetto entro la primavera.

Più pedali e più benefici hai

Tra gli interventi previsti, come detto, si mira all’installazione di un sistema di incentivazione all’uso della bici, rivolto in particolare ai giovani, che premia chi pedala di più con vantaggi utili per sostenere il commercio locale e favorire allo stesso tempo la pratica sportiva. Insomma, più kilometri si macineranno in bicicletta e più benefici si potranno ottenere. Anche a livello economico. Non solo, perché il progetto punta anche alla riqualificazione e all’installazione di nuove rastrelliere per biciclette presso scuole, biblioteca, centro sportivo e altri luoghi strategici del territorio, ma anche all’organizzazione di eventi di cicloturismo, organizzati in collaborazione con il Circolo Gaia Legambiente, alla scoperta del Parco dei Colli Briantei e del Parco Agricolo Nord Est. Infine, qualora dovesse arrivare il contributo richiesto, potranno essere organizzati corsi di ciclismo per le donne straniere che frequentano i corsi di italiano, con l’obiettivo di promuovere inclusione sociale ed emancipazione.

Il sostegno di Lampre

Il progetto gode anche del sostegno dell’azienda Lampre, che ha presentato una proposta di cofinanziamento. L’azienda, oltre a essere una realtà locale leader nella produzione di rivestimenti metallici, vanta una lunga tradizione nel ciclismo, avendo guidato per anni una squadra dell’UCI World Tour e contribuito attivamente alla promozione di questo sport a livello internazionale: