Un bando per riqualificare il centro sportivo comunale

La riqualificazione e la gestione del centro sportivo comunale di Desio saranno assegnate con un bando. La conferma è arrivata dall’assessore allo Sport, Giorgio Gerosa, che in merito è stato interpellato nel corso del Consiglio comunale da un’interrogazione del Pd, per voce di Federico Pilastro.

Sport e impianti

“L’assegnazione efficace degli impianti sportivi rappresenta un elemento centrale per garantire continuità alle attività delle associazioni, ampliare l’offerta sportiva cittadina e favorire l’accesso allo sport per tutte le fasce di età – ha evidenziato il consigliere comunale di maggioranza – Vorremmo sapere quale sia lo stato attuale delle procedure di assegnazione degli impianti sportivi comunali per l’anno in corso”.

“Valorizzare il patrimonio esistente”

Nel Dup, ha ricordato Pilastro, e nei programmi di maggioranza “abbiamo inserito il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio impiantistico esistente, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; ma anche la promozione dello sport come strumento di inclusione sociale, benessere e prevenzione, nonché il sostegno alle associazioni sportive del territorio tramite convenzioni e la collaborazione nella gestione delle strutture, oltre che la necessità di migliorare la fruibilità degli impianti da parte di cittadini”.

Due proposte per il centro sportivo

“A inizio mandato abbiamo lavorato per capire quali fossero le migliori strade per assegnare gli impianti. Risolto il problema per la scherma. Per il centro sportivo e il Paladesio, con l’attuale gestione in proroga, ci sono stati due interessamenti. Per il centro sportivo dopo aver sentito pure un legale, tenendo presenti anche le normative, c’è stato l’interesse di due soggetti, uno con una proposta spontanea, l’altro con la formula del partenariato, ci siamo decisi ad andare avanti con la procedura di gara come abbiamo anche detto ai due soggetti. Attualmente siamo nella fase della predisposizione di gara. Intanto, il centro sportivo è stato interessato dai lavori per l’illuminazione e dai lavori per la fognatura”, la spiegazione di Gerosa.

Per il Paladesio l’interesse della Federazione Ginnastica

Per il Paladesio c’è invece un’interlocuzione con la Federazione di ginnastica ed è possibile che si proceda con un accordo di collaborazione. “Per il campo di via Monterosa (al centro di una querelle che va avanti da anni, ndr) – ha detto l’assessore – non ci sarà un’assegnazione diretta ma l’avviso per una manifestazione d’interesse”. Per il campo di via Ferrari non è stata decisa la procedura, ma ci sono stati dei colloqui, in corso una riflessione anche per via Santi. Gerosa ha espresso l’intenzione che si arrivi alle assegnazioni entro fine anno.