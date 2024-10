Un biassonese alla maratona di New York

Da Biassono alla maratona di New York, un sogno che diventa realtà per Luca Vinciguerra.

Alla maratona di New York

Un viaggio speciale che il biassonese si regala per il suo 50esimo anno d’età che festeggerà in corsa all’ombra dei grattaceli della Grande Mela. Emozione a mille per il 50enne, iscritto all’Avis di Biassono, alla sua prima maratona oltreoceano, tesserato Runners Desio, correrà con il suo gruppo, ben diciotto maratoneti della società desiana. A fare il tifo, lungo il percorso, la sua compagna Elisabetta e il loro migliore amico Andrea. Il volo è previsto venerdì 1 novembre, domenica la grande corsa con partenza dal Ponte Giovanni da Verrazzano. Un compleanno dunque originale, lontano da bottiglie di spumante e torte ipercaloriche, meglio una corsa lunga ben 42 chilometri insieme a 55mila partecipanti.

Il regalo per i 50 anni

"Compio gli anni il 5 novembre e questo è un po’ il mio regalo, spero di far bene, sono pronto sia fisicamente che mentalmente. Aspettative? Vado con la voglia di correre, di godere dell’atmosfera che regna in quel luogo magico, con l’obiettivo di percorrere i 42 chilometri in 3 ore e 40 minuti, poi vediamo. Sicuramente posso dire di aver partecipato a una delle sei celebri maratone del circuito World Marathon Major" ha sottolineato il runner, responsabile vendite Dorelan in tutta Italia. "Al momento non sto ancora realizzando che tra pochissimi giorni sarò negli States, sarò sicuramente emozionato anche per l’atmosfera che si crea attorno. La maratona di New York è molto sentita. Dopo la gara avrò anche tempo per visitare la città prima del rientro previsto il 6 novembre" ci ha confidato il runner.

