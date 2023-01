Un brand per promuovere Lentate e le sue bellezze

Un brand per promuovere Lentate, la Brianza e le sue infinite bellezze. Un marchio che incarni ed esprima in modo incisivo ed efficace le peculiarità del territorio, esaltandone l’unicità dal punto di vista economico, commerciale, artistico, culturale e gastronomico.

E’ il nuovo progetto avviato dall’Amministrazione comunale, che per concretizzarlo si è avvalsa della collaborazione dello studio BorromeoDeSilva. Fondata nel 2011 a Milano da Carlo Borromeo, Fabio De Silva e Filippo Sgalbazzi, la società si occupa principalmente di design del prodotto e dell’automobile e di sviluppo della comunicazione grafica, ma negli anni ha ampliato la sua attività curando progetti di branding territoriale, come quello che dovrà sviluppare per Lentate, dopo essersi aggiudicata il bando indetto dal Comune e aver ottenuto l’incarico per 70mila euro.

Qualità della vita, lavoro, natura e cultura

Giovedì mattina in Municipio si è tenuto il primo incontro tra amministratori e professionisti, che hanno dato il via all’iter fissando gli elementi distintivi del territorio che devono trovare espressione nel brand. «Abbiamo individuato diversi filoni - spiega Borromeo - In primis quello della qualità della vita: Lentate deve essere considerato un bel luogo in cui abitare. Il secondo aspetto è quello del valore del lavoro, dell’operosità, dell’artigianato e del design, mentre in terzo luogo bisogna puntare sul contesto naturale e culturale. Infine, da non sottovalutare la posizione strategica del paese, dal quale sono facilmente raggiungibili altri luoghi di interesse, come Milano».

Un brand che può fare scuola

Dopo una prima fase di studio e analisi del territorio, ne seguirà una di rielaborazione che porterà a sintetizzare il tutto nel prodotto finale. Ma il lavoro non sarà concluso qui. «Inizierà una vera e propria campagna, per promuovere il brand attraverso i vari mezzi di comunicazione - conferma Borromeo - Il nostro obiettivo è quello di farlo conoscere a livello territoriale, ma anche nazionale e, perché no, internazionale». «E’ un progetto ambizioso, che vogliamo perseguire con la concretezza che ci ha sempre contraddistinto - commenta soddisfatto il sindaco Laura Ferrari - L’idea è nata nell’ottobre 2021: confrontandomi con alcuni imprenditori ho colto l’esigenza di valorizzare le loro aziende, ma anche la ricchezza variegata e nello stesso tempo unica del nostro territorio. Ecco quindi il progetto di un simbolo che identifichi in modo efficace Lentate». Un modello che può fare scuola e ampliarsi: «Una volta che il marchio sarà pronto lo presenteremo ad altri Enti e in Provincia», conclude Ferrari.