Nella puntata Stefano ha rinunciato a due premi da 10mila e 5mila euro, vincendo poi il gioco finale e aggiudicandosi 15mila euro. Oltre 30mila euro il montepremi complessivo

Nella puntata di venerdì 28 novembre de La Ruota della Fortuna, il noto gioco trasmesso da Canale 5 condotto da Jerry Scotti, il successo è andato a un seregnese, Stefano, che era accompagnato in studio dalla moglie.

Un brianzolo a “La Ruota della Fortuna”

Gli ha ceduto il titolo di campione, dopo due puntate, Ludovica da Genova, dottoressa geriatra. Il concorrente seregnese, consulente informatico esperto in intelligenza artificiale, ha rappresentato al meglio la provincia di Monza e Brianza, con risposte sicure e pronte nei vari giochi della nota trasmissione tv.

Nel corso della puntata Stefano ha rinunciato a due premi da 10mila e 5mila euro nelle prime due fasi del gioco, vincendo poi il gioco finale aggiudicandosi 15mila euro. Di 30.100 euro il montepremi complessivo. Il seregnese ha poi ceduto lo scettro di campione nella puntata successiva a Mauro di Venafro, in Molise.