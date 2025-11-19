Un brindisi per i primi 60 anni della leva del 1965

Una serata di ritrovo, tra ricordi condivisi e nuove risate, come si faceva in gioventù. In alto i calici per la leva del 1965 che quest’anno festeggia i primi 60 anni. Sabato scorso, 15 novembre 2025, ben 52 arcoresi si sono dati appuntamento al ristorante “La Bergamina” di Arcore per festeggiare l’importante traguardo

Buon cibo, vino e ottima musica hanno accompagnato i ricordi dei ragazzi di una volta, che hanno passato tanti anni di scuola e nelle varie compagnie insieme: tutti quanti riuniti per festeggiare la propria amicizia e il forte legame che, nel tempo, non si è mai spezzato.

Una serata piena di aneddoti e ricordi

Racconti di vita che si sono intrecciati tra aneddoti, famiglia, figli, lavoro e successi professionali.

“E’ stata veramente una bella serata trascorsa insieme, in compagnia – hanno sottolineato gli organizzatori – Ovviamente ci siamo ripromessi tutti quanti di rivederci non tra dieci anni ma prima. Anzi, a dire la verità, tra di noi esiste già un gruppo di amici che si trova mensilmente. Siamo circa una quindicina, tutti quanti della stessa leva, ma ci piacerebbe poter allargare il nostro gruppo”.

Stare insieme è il modo migliore per festeggiare la vita

Tra portate gustose, scherzi e foto ricordo, la compagnia ha celebrato un altro capitolo di una storia nata nei banchi di scuola e che continua a vivere, anno dopo anno. Un momento semplice ma prezioso, che conferma come l’amicizia vera non conosca il passare del tempo: la leva 1965 ha dimostrato ancora una volta che tornare a stare insieme è il modo migliore per festeggiare la vita.