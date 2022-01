Iniziativa

L'Unitalsi di Agrate ha voluto celebrare così don Mauro Radice.

Un calendario per ricordare l'amato parroco vinto dal Covid-19. Bella iniziativa dell'Unitalsi di Agrate in memoria di don Mauro Radice, scomparso lo scorso aprile.

"Era il parrocco dell'accoglienza"

C’è una data che, purtroppo, i cittadini di Agrate (ma non solo) non potranno mai dimenticare: mercoledì 7 aprile 2021. Quello, infatti, è stato l’ultimo giorno di vita di don Mauro Radice, scomparso a soli 72 anni dopo una lunga battaglia contro il Covid. Una battaglia che l’amato parroco della Comunità pastorale Casa di Betania aveva combattuto con dignità e coraggio, sostenuto costantemente dall’amore dei suoi parrocchiani. Un rapporto fortissimo quello tra sacerdote e comunità, iniziato nel lontano 2005 con l’arrivo di don Mauro ad Agrate e cresciuto anno dopo anno. Proprio per celebrare questo amore, la sezione locale dell’Unitalsi ha deciso di ricordare il parroco con un calendario, stampato e distribuito nei giorni scorsi tra i parrocchiani di Agrate e Omate.

"Don Mauro non è stato solo un parroco, ma un vero e proprio punto di riferimento per tutte le persone di Agrate - ha dichiarato il presidente dell'Unitalsi Paolo Farina - Ha avuto la grande capacità di essere sempre vicino alle persone: don Mauro era il parroco dell'accoglienza".

