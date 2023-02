Nove eventi in calendario in occasione della Festa della Donna. Sono quelli organizzati dall'Amministrazione comunale di Seveso che si snoderanno per tutto il mese di marzo. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito.

Un calendario ricco di eventi per la Festa della Donna a Seveso

Cinema, musica, sport, approfondimenti culturali ma anche e soprattutto salute e prevenzione, il “menù” proposto dal comune di Seveso. L'inizio delle iniziative è fissato proprio per mercoledì prossimo, 8 marzo, con una particolare proiezione

cinematografica che sarà anche lo spunto per ringraziare le tante donne in divisa che operano con coraggio e abnegazione sul nostro territorio. L'appuntamento è fissato al cinema con la proiezione del film di Alessandro Genovesi “7 donne e un mistero”.

La collaborazione con le associazioni

Per mettere insieme un così intenso cartellone l’Ufficio Sport e Tempo Libero e l’Ufficio Cultura si sono avvalsi della collaborazione di quattro diverse associazioni che operano sul territorio e che già durante l’anno sono a fianco della Città di Seveso per altre iniziative. Si tratta della Banda di Santa Cecilia, dell’Associazione “Salute Donna Onlus” di Varedo, del Marathon Club Seveso e dell’Associazione Don Mezzera.

Il programma completo delle iniziative

Di seguito il programma completo di “Sguardo di Donna”

• Mercoledì 8 Marzo h. 20.50, cinema Politeama, proiezione del film di Alessandro Genovesi “7 donne e un mistero”.

• Venerdì 17 Marzo h. 21.00, cinema Politeama, proiezione del film di Pierre Pinaud “La signora delle rose”.

• Domenica 19 Marzo h. 19, auditorium FLA, concerto musicale “John Jorgenson and Electric Band in concert”.

• Venerdì 24 Marzo h. 21, cinema Politeama, proiezione del film di Aleem Khan “After Love”.

• Sabato 25 Marzo h. 9-12 & 14.30-18, ambulatorio medico di via Trento Trieste, giornata prevenzione salute, visite senologiche su prenotazione e gratuite.

• Domenica 26 Marzo h. 14.30, Bosco delle Querce, camminata a passo libero.

• Mercoledì 29 Marzo h. 20.45, conferenza “Medio Oriente tra diritti e possibili riforme. Iran e Arabia Saudita a confronto”.

• Venerdì 31 Marzo h 21, cinema Politeama, proiezione del film di Icìar Bollaìn “Il matrimonio di Rosa”.

• Sabato 1 Aprile h. 9-12 & 14.30-18, ambulatorio medico di via Trento Trieste, giornata prevenzione salute, visite senologiche su prenotazione e gratuite.

Il sindaco "Entriamo in un mese che impone una riflessione"

Grande la soddisfazione del sindaco di Seveso, Alessia Borroni:

"Mi complimento innanzitutto con chi ha allestito un calendario di eventi così ricco e variegato con tanta scelta e tanti argomenti trattati e, ovviamente, la figura della donna come comun denominatore. Entriamo in un mese simbolo che ci impone una riflessione sulla donna che può e deve fare la differenza all’interno di tutti gli ambiti della società moderna. Il primo appuntamento che cade proprio l’8 Marzo è uno di quelli che più mi sta a cuore, durante il quale diremo grazie alle

donne in divisa che spesso mettono a repentaglio la loro vita. “Sguardo di donna” inoltre è un altro bellissimo esempio di collaborazione tra l’Amministrazione e le tante associazioni che si impegnano sul territorio. E anche questa volta, come nelle altre, è scaturito qualcosa di bello" - ha commentato il primo cittadino.

Riflessioni stando insieme

L'assessore allo Sport e Tempo Libero, Marco Mastrandrea, pone invece l'accento sugli obiettivi della rassegna:

"Il calendario di iniziative che proponiamo per il mese di marzo e che è ormai parte della Storia della nostra città, ha un duplice obiettivo: da un lato offrirci l'opportunità di riflettere sulla condizione femminile in generale, dall'altro ritrovarci per passare momenti di svago insieme. E tutto questo significa essere costruttori e costruttrici di Comunità. Dimensione fisica e ideale dove tutti possiamo offrire il nostro piccolo grande contributo. Nella riflessione, nello scambio, nella generosità».

Il grazie dell'Amministrazione a tutti coloro che hanno collaborato

Infine le parole dell'assessore alla Cultura Michele Zuliani, che ci tiene a ringraziare le associazioni per il fondamentale aiuto nell'organizzazione della rassegna:

«Come Ufficio Cultura abbiamo inserito due eventi all'interno della programmazione che vedranno al centro le donne nella musica e nella attualità. Il primo, grazie alla collaborazione con il Corpo Musicale Santa Cecilia, vedrà la presenza di un ospite di eccezione quale è John Jorgenson. Noto chitarrista della Elton John Band, vanta numerose collaborazioni tra cui Bob Dylan, Johnny Cash, Barbra Streisand, Luciano Pavarotti e altri. Il secondo assieme all'Associazione Mezzera sarà un incontro a 360 gradi sul Medio Oriente, in cui storia, realtà, riforme e situazione femminile verranno affrontate per aiutarci a comprendere quanto sta accadendo in un mondo che ci sembra così lontano, in cui ancora la parità dei diritti tra i due diversi sessi appare un miraggio lontano».