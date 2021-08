Un Cammino fatto di sudore e... beneficenza. Ivan Russo, presidente della "Time 4 Run", ha raggiunto Santiago de Compostela e raccolto 2.000 euro per l'associazione "Le Coccinelle" di Vimercate.

Un viaggio lungo oltre 800 km

Oltre 800 chilometri coperti in poco più di venti giorni. Missione compiuta per Ivan Russo, presidente della "Time 4 Run", associazione sportiva nota sul territorio anche per l’organizzazione di eventi sportivi legati alla corsa. Lo scorso 1 agosto il numero uno del sodalizio vimercatese è partito da Roncisvalle in direzione Santiago de Compostela, raggiungendo il capoluogo della Galizia il 23 agosto.

"Avrei potuto impiegare anche un paio di giorni in meno, ma ho preferito assaporare in pieno l’esperienza del pellegrino - racconta Ivan - Non ho voluto affrettare i tempi, ma arrivare a Santiago in mattinata per godermi in pieno l’ingresso nella piazza della Cattedrale".

Runner con alle spalle diverse competizioni importanti, tra cui anche alcune celebri maratone, Russo ha deciso di affrontare un’esperienza come quella del Cammino di Santiago per provare a mettersi alle spalle un periodo non semplice, ma non solo.

"Avevo la necessità di “sciacquarmi” via alcune scorie che mi erano rimaste addosso da alcune situazioni non semplice vissute negli ultimi anni - continua Ivan - Per questo motivo ho deciso di percorrere il Cammino nella sua interezza, come fanno i “veri” pellegrini, senza aiuti esterni. L’unica piccola variazione sul tema è stata la partenza da Roncisvalle anziché da Saint Jean Pied de Port: per questioni legate alla pandemia ho preferito volare direttamente in Spagna, evitando così di superare anche la frontiera francese".

Al fianco delle "Coccinelle"

Quelli personali, tuttavia, non sono stati gli unici motivi che hanno spinto Ivan a intraprendere il Cammino verso Santiago. Non è mancata, infatti, nemmeno un componente legata alla beneficenza.

"Con la mia esperienza ho deciso di sostenere anche “Le Coccinelle”, associazione onlus di Vimercate che si occupa di raccogliere fondi da destinare a micro-progetti di tutela dei diritti civili in tutto il mondo, dalla nostra comunità territoriale ad altre lontane. Mi piace molto il lavoro che svolge l’associazione, perché si occupa di offrire aiuti concreti in aspetti della vita che possono sembrare piccoli solo in apparenza. Penso ad esempio alle donazioni che permettono ad alcune famiglie di mandare i loro figli in gita: sembra una cosa da poco, eppure per i piccoli può significare tanto".

Ivan ha quindi deciso di «dedicare» il Cammino al sostegno dell’associazione vimercatese.

"Grazie all’aiuto della “Time 4 Run” abbiamo pubblicato quotidianamente un video con il riepilogo della giornata, una sorta di diario di bordo durante il quale “sponsorizzavo” Le Coccinelle e chiedevo un aiuto a chi stava seguendo la mia avventura. La risposta è stata davvero notevole: Siamo riusciti a raccogliere circa 2.000 euro, una cifra davvero importante e inaspettata - conclude Ivan - Nelle prossime settimane vorremmo organizzare un evento a Vimercate in cui consegneremo ufficialmente i proventi della raccolta fondi (ancora aperta) all’associazione".

Il grazie delle "Coccinelle"

Le stesse Coccinelle hanno voluto sottolineare la grande impresa compiuta da Ivan.