Il grande sogno di Daniela Varisco diventerà realtà. Verrà realizzato all’interno del Centro sportivo di Usmate Velate il campetto di beach volley che la 49enne, scomparsa prematuramente solo pochi mesi fa, aveva tanto desiderato per le ragazze e i ragazzi.

Un campetto da pallavolo per non dimenticare il sorriso di Daniela

Era stata lei, grande amante e colonna dello sport cittadino, a prodigarsi in prima persona affinché quella che era solo un’idea potesse prendere vita. E così sarà, anche se lei non c’è più. Perché l’Amministrazione comunale ha ufficialmente stanziato i fondi necessari per procedere con la realizzazione del progetto che, ricordiamo, era stato anche presentato all’ultima edizione del Bilancio partecipato arrivando però secondo.

"Avendo a disposizione le risorse abbiamo deciso di procedere ugualmente con il finanziamento - ha spiegato il sindaco Lisa Mandelli - Alle urne non aveva vinto, ma aveva riscosso un grande successo e fin dal primo momento lo avevamo ritenuto un progetto di grande valore per i giovani di Usmate Velate e dunque meritevole di attenzione non appena avremmo avuto a disposizione l’adeguata copertura economica. Aspetto che è emerso con l’ultima variazione di bilancio, che dunque ci permetterà di portare a compimento questo intervento".

Il ricordo di una donna speciale

Come detto, il campetto da beach volley sorgerà all’interno del Centro sportivo e certamente porterà con sé il ricordo di una donna speciale:

"Il fatto poi che lo avesse proposto, attraverso un’allenatrice della società sportiva, la stessa Daniela ci ha motivato maggiormente - prosegue il primo cittadino - La sua perdita ci ha toccato in maniera profonda, perché in paese tutti la conoscevamo e sapevamo bene quanto si fosse spesa per lo sport nel corso della sua vita. Prima il basket, poi la pallavolo, seguendo le sue passioni e quelle dei figli. Un amore che l’aveva spinta a impegnarsi direttamente per realizzare un campetto da destinare a tutti i ragazzi e le ragazze. L’obiettivo dunque sarà duplice: da una parte ampliare l’offerta del Centro di via Luini donando un nuovo punto di aggregazione e attività ai giovani; dall’altra ricordare come merita una donna speciale che ha dato e fatto tanto per l’immagine sportiva del nostro paese".

Il grazie della famiglia

Seguendo l’iter, il campo non dovrebbe essere pronto prima della prossima primavera, ma il primo e fondamentale tassello del mosaico è stato posizionato con lo stanziamento a bilancio dei 50mila euro necessari a completare l’intervento che dunque delinea l’indirizzo e l’impegno ormai assunto dalla Giunta. Un sogno che si realizza e che risponde alle ultime volontà raccolte dalla famiglia di Daniela.