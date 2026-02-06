Un Carnevale da Favola a Concorezzo: Caccia al Tesoro e Magia Disney per il 2026

Preparate maschere e mantelli: sabato 21 febbraio 2026, Concorezzo si trasformerà in un regno incantato. Torna la tradizionale festa di Carnevale, un evento che quest’anno promette di far sognare i più piccoli e regalare un pizzico di nostalgia agli adulti.

Sotto il titolo “Un Carnevale da favola”, l’edizione 2026 sarà un omaggio ai grandi classici della letteratura per l’infanzia e ai cartoni animati più iconici, creando un ponte tra le fiabe della tradizione e le storie moderne più amate.

Il Cuore dell’Evento: La “Caccia alle Favole”

L’attrazione principale sarà una grande caccia al tesoro nel centro storico. I partecipanti, muniti di un apposito “Libro delle Favole”, dovranno esplorare via Libertà e via De Capitani per risolvere indovinelli e scovare oggetti nascosti nelle vetrine dei negozi.

Ogni tappa superata verrà certificata da un timbro dei commercianti aderenti, rendendo l’esperienza interattiva e coinvolgente per tutta la famiglia.

Come partecipare: Il “Libro delle Favole” è indispensabile per la caccia al tesoro. Sarà possibile ritirarlo gratuitamente a partire da sabato 14 febbraio. Una rete di negozi del centro timbrerà i libri dei bambini man mano che gli indizi verranno scoperti.

La festa proseguirà con la sfilata in maschera e si concluderà presso l’Oratorio San Luigi con uno spettacolo di canzoni Disney dal vivo e magia, dedicato ai bambini. Al termine dello spettacolo si terrà la premiazione della Caccia alle favole e un momento di festa condivisa con la merenda per tutti i partecipanti. In caso di maltempo lo spettacolo di canzoni Disney e magia sarà comunque realizzato sotto al portico dell’Oratorio San Luigi.

Il programma

14.45 Ritrovo in maschera Piazza della Chiesa

15.00 Inizio “Caccia alle Favole” Via Libertà e Via De Capitani

15.30 Partenza Sfilata in maschera Verso l’Oratorio San Luigi

16.00 Spettacolo Musica Disney e Magia Oratorio San Luigi

A seguire Premiazioni e Merenda per tutti Oratorio San Luigi

In caso di maltempo, l’evento non si ferma: lo spettacolo musicale e di magia si terrà regolarmente sotto il portico dell’Oratorio San Luigi.

Una Comunità in Rete

Il Carnevale 2026 è il frutto di una stretta collaborazione tra il Comune di Concorezzo, l’Oratorio San Luigi, l’Associazione Commercianti e il prezioso supporto del Gruppo Alpini. Una sinergia che punta a valorizzare il centro cittadino e il senso di appartenenza della comunità.