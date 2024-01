Un "Centro del riuso" per ridare vita al materiale da discarica

Un luogo in cui sarà possibile recuperare quel materiale che, sino ad oggi, finisce abitualmente in discarica. E che, invece, potrebbe avere una seconda vita. E’ questo il progetto che l’Amministrazione comunale di Usmate Velate intende realizzare all’isola ecologica e che la scorsa settimana ha ricevuto il voto favorevole (e unanime) da parte del Consiglio comunale.

Il "Centro del riuso" a Usmate Velate

Il progetto è stato illustrato al Parlamentino dall'assessore all'Ambiente, Valeriano Riva:

"Nell’ottica di continuare a ridurre sempre di più il conferimento di rifiuti non riciclabili all’isola ecologica abbiamo pensato di attivare questo Centro del riuso per riciclare materiali che sono non più usati, ma che possono avere una nuova vita nelle mani di qualcun altro. Quando il materiale finisce in discarica non diventa più riutilizzabile perché diventa rifiuto e dunque va smaltito. In quest’ottica il Centro del riuso va a intercettare materiale potenzialmente riutilizzabile, in modo da poter ridurre anche la frazione indifferenziata".

Come funziona

Nel dettaglio, nel terreno di proprietà comunale adiacente l’isola ecologica, verrebbe realizzata una struttura in grado di accogliere tutto quel materiale danneggiato, non in maniera irreparabile, che i cittadini possono conferire e a cui potrebbe essere ridata una seconda vita con un po’ di lavoro e manutenzione.

"I materiali vengono stipati e selezionati dagli addetti della cooperativa a cui sarà affidata la gestione del progetto - prosegue l’assessore Riva - Dopodiché ciò che sarà effettivamente possibile recuperare verrà portato all’omologo Centro di Vimercate per l’esposizione e l’eventuale rivendita. L’idea, per il momento, sarebbe quella di aprire questa casetta un giorno alla settimana".

La convenzione

Il via libera dell’Assise porterà alla firma della bozza di convenzione con la cooperativa «Mani Tese» che già si occupa di gestire proprio il Centro del riuso di Vimercate. L’accordo avrà la durata di un anno e sarà rinnovabile di altri due qualora la collaborazione e i numeri del servizio dovessero rivelarsi positivi. Al momento, al di là delle mere e ottime intenzioni, non ci sono ancora tempistiche certi sull’attivazione dell’iniziativa da parte dell’Amministrazione comunale.

L'ironia del centrodestra

Centrodestra favorevole all’iniziativa, ma l’occasione è stata troppo ghiotta per rimarcare quello che da anni è un cavallo di battaglia dell’opposizione: lo stato di degrado in cui versa l’isola ecologica, spesso trasformata in terra di nessuno.