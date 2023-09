Un centro per i profughi nell'hub dei vaccini

Da hub per i vaccini contro il Covid, e non solo, a centro di prima accoglienza per i profughi destinati alla provincia di Monza e Brianza.

Nell'ex Esselunga di Vimercate, già hub per i vaccini

Mancano solo i dettagli, ma sembra ormai molto vicino l’accordo tra Prefettura di Monza e Brianza e la proprietà dello stabile Esselunga di Vimercate.

Là dove fino ad alcuni mesi fa, negli spazi un tempo occupati dalle corsie e dalle casse del supermercato (che ha chiuso i battenti nel 2017), erano state allestite le postazioni per la somministrazione dei vaccini contro il Covid (decine di migliaia quelli somministrati durante l’emergenza) troveranno spazio le brandine degli stranieri giunti in Italia sui barconi, in attesa di collocazione sul territorio.

Una tendopoli al coperto

L’intenzione della Prefettura, da mesi a caccia di spazi di questo genere su richiesta del Ministero dell’Interno alle prese con flussi in entrata molto consistenti, è di allestire una sorta di tendopoli al coperto al momento pensata per una 40ina di ospiti. Come detto, l’interlocuzione con la proprietà di Esselunga è già stata avviata. Nel scorsi giorni sono stati effettuati anche alcuni sopralluoghi decisivi.

Come noto, lo stabile dell’ex Esselunga di Vimercate era stato destinato in un primo all’abbattimento per fare spazio a nuovi insediamenti. Poi era subentrata l’emergenza Covid e la necessità di preservare gli spazi per trasformarli in un hub per i vaccini. Infine, l’intesa con l’attuale Amministrazione comunale che di fatto ha rimosso il vincolo della demolizione, con l’accordo che parte della struttura possa essere destinata ad archivio comunale, mentre la restante possa mantenere una destinazione commerciale, anche se non più a supermercato.

Tempi ancora da definire

Ora, la nuova svolta con la certezza però che se l’operazione dovesse andare in porto i tempi non saranno brevi. Per poter trasformare l’ex Esselunga in hub per i profughi sono necessari infatti una serie di interventi e di fatto anche di una nuova certificazione antincendio per il cui ottenimento è previsto un iter non breve. Oltre al fatto che ad oggi la Prefettura non ha ancora avviato il bando per individuare l’ente che si occuperà della gestione degli stranieri ospitati.

Il sindaco ha convocato una conferenza stampa

Il sindaco di Vimercate, Francesco Cereda, conferma le intenzioni della Prefettura, ma rinvia ogni commento alla conferenza stampa convocata per questo mercoledì, 6 settembre, alle 9.30.