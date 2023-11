Un cimitero in centro per ricordare le vittime della strada

Il centro di Vimercate trasformato per un giorno in cimitero, con decine di croci e volti, quelli delle tante, troppo vittime della strada, anche e soprattutto giovani.

La piazza trasformata in cimitero

Si è tenuta ieri, domenica 19 novembre, in piazza Roma, la tradizionale manifestazione organizzata dall’Associazione Matteo La Nasa, in occasione della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada.

L'associazione in memoria di Matteo La Nasa

Il sodalizio è stato fondato, come noto, da Croce Castiglia, madre di Matteo La Nasa, vimercatese morto a seguito di un incidente stradale provocato da una manovra folle di un automobilista.

Occhiali che simulano lo stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di droghe

Presenti tanti familiari delle vittime degli ultimi anni, a ciascuna delle quali è stata dedicata una croce. Ai presenti in piazza è stata anche data la possibilità di indossare una serie di occhiali speciali che simulano ciò che accade alla vista e ai riflessi se ci si mette al volante dopo aver assunto droghe o alcol. Occhiali che Croce Castiglia intende portare ora anche nelle scuole, dove da anni tiene conferenze per sensibilizzare i più giovani sul rispetto alla vita, propria e degli altri, e sui rischi della guida in condizioni non ottimali.