Un comitato scientifico per rilanciare il Museo del territorio di Vimercate

Un comitato scientifico per dare nuova spinta al Must, il Museo del territorio nato 13 anni fa a Vimercate. A guidarlo sarà, con le funzioni di conservatore e direttore, una dipendente del Comune.

"Museo al centro di un ripensamento"

"Il Museo del Territorio vimercatese è al centro di un progetto culturale di rilancio e crescita - si legge in una nota diffusa dal Comune - Lo spazio, inaugurato nel 2010 e museo riconosciuto dalla Regione Lombardia, è anche un centro di riferimento come infopoint turistico, vocazione che si vuole promuovere mettendolo al centro di un ripensamento dell’immagine stessa di Vimercate".

Paola Striuli nuova direttrice

Nella funzione di conservatore con funzione di direttore è stata nominata Paola Striuli, dipendente del Comune che ha contribuito sin dal primo giorno alla nascita e allo sviluppo del Must, prima come membro dell'ufficio di progetto per la realizzazione del museo, poi come responsabile dei servizi educativi e, negli ultimi 3 anni, come istruttore direttivo presso l’ufficio museo con la gestione delle diverse attività per il mantenimento in funzione del servizio.

Paola Striuli è laureata in Conservazione dei Beni culturali, con un master per i musei e le arti visive.

La composizione del Comitato

Il Comitato scientifico (nominato con un decreto direttamente dal sindaco Francesco Cereda) avrà il compito di proporre la programmazione del museo, "pensato per essere composto – in questa fase di transizione – da persone competenti non solo nell’ambito dei contenuti culturali, storici e artistici, ma anche nei temi della valorizzazione dei beni culturali, del fundraising e del project management", da sapere il Comune.

Oltre a Paola Striuli il sindaco ha scelto di nominare Chiara Bertoletti, docente, guida turistica di Monza e Brianza, operatrice didattica e museale; Niccolò Contrino, esperto di fundraising culturale; Massimo Pesenti, già curatore del museo ed ex funzionario della Direzione Cultura del Comune di Milano; e Roberto Rampi, operatore culturale, ex assessore con delega al Must (può essere considerato uno dei padri del Museo insieme al compianto ex direttore Angelo Marchesi, scomparso lo scorso anno) deputato e senatore sempre in Commissione cultura, ha rappresentato l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa nell’European Museum Forum.

Foto 1 di 4 Roberto Rampi Foto 2 di 4 Massimo Pesenti Foto 3 di 4 Chiara Bertoletti Foto 4 di 4 Niccolò Contrino

Il Comitato scientifico definirà la programmazione

Sotto la guida della nuova direttrice, che ne coordinerà le attività, il Comitato scientifico si riunirà, come indicato nel Regolamento del museo, per indicare la programmazione del Must e per suggerire proposte di gestione.

L'assessore: "L'Amministrazione comunale si riprende in carico il museo"