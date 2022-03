Desio

L'importo ricavato verrà donato interamente all'Associazione "Art Without Borders" di Basilea, ideatrice del progetto "Help Ukraine"

Un concerto per la pace in Ucraina. La Scuola Civica di Musica di Desio realizzerà un concerto per la pace a supporto del progetto Help Ukraine.

Un concerto per supportare il progetto "Help Ukraine"

La Scuola Civica di Musica di Desio realizzerà un concerto per la pace a supporto del progetto Help Ukraine. L'evento è stato organizzato con il patrocinio dell'assessorato alla Cultura di Desio e si terrà il 14 aprile alle 21 presso l'Auditorium della Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza, in via Santa Caterina 13 a Desio. L'importo ricavato sarà completamente devoluto al progetto "Help Ukraine" organizzato dall'Associazione "Art Without Borders" di Basilea. A esibirsi saranno due musicisti: Iakov Zats con la viola e Vsevolod Dvorkin al pianoforte. L'ingresso dovrà essere accompagnato da una donazione libera a partire da 15 euro. La prenotazione sarà obbligatoria ed è possibile effettuarla consultando il sito: www.csmdesio.it/concertoperlapace

Le parole del direttore artistico Fulvio Brambilla

"Siamo onorati di offrire alla città e al territorio un’occasione così alta per contribuire anche economicamente agli aiuti per la popolazione ucraina così pesantemente colpita da questa insensata aggressione - racconta Fulvio Brambilla, direttore artistico della Scuola Civica di Musica e Danza - È stato scritto che la musica è la più universale fra le forme d’arte; certamente, al pari delle manifestazioni più elevate della civiltà umana, trascende le divisioni artificiose care ai fomentatori dell’odio e contribuisce alla ricerca di una sensibilità comune e alla costruzione dei valori universali alla base di qualsiasi percorso di pace e di civiltà."

L'invito dell'assessore alla Cultura Miriam Cuppari

“Una serata per ribadire la solidarietà della Città di Desio al popolo ucraino, la vicinanza ai profughi accolti sul nostro territorio e per dire, ancora una volta, no alla guerra", ha sottolineato l’assessore alla Cultura Miriam Cuppari. "Invitiamo i cittadini a partecipare a una serata che, al di là dell’elevato profilo dei musicisti che saliranno sul palco, rappresenta un momento di altissimo valore sociale. Colgo l’occasione per ringraziare la Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza e il maestro Fulvio Brambilla sia per questo evento che per l’attività che da anni svolge sul nostro territorio nell'ambito della musica e della danza, offrendo alta formazione ad oltre 700 allievi", ha concluso Cuppari.