Un concorso artistico dedicato all'ambasciatore Luca Attanasio. Iniziativa del circolo Acli di Limbiate con il Gruppo Artisti...in corso!

Concorso artistico dedicato ad Attanasio

Forse non tutti sanno che l'ambasciatore Luca Attanasio era un grande amante dell'arte, collezionava sculture di arte africana e da ragazzo aveva dipinto alcuni quadri. Proprio ispirati da questa sua passione, i componenti del circolo Acli di Limbiate e del Gruppo Artisti...in corso! hanno organizzato il concorso artistico "Luca... uno di noi!" dedicato alla figura del diplomatico originario di Limbiate e a tutte le tematiche da lui espresse, valorizzate e vissute nell'ambito della sua professione di ambasciatore.

Due sezioni, scadenza a gennaio

Il concorso si articola in due sezioni: arte figurativa (pittura, fumetto, scultura, fotografia, multimediale) e scrittura (racconti e poesia). La partecipazione è gratuita e sono previsti premi in buoni acquisto. Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da Dario Brevi (pittore e scultore), Rita Iacomino (poetessa e scrittrice), Tonia Salerno (grafica pubblicitaria e fotografa), Nunzio Buono (poeta e scrittore). Gli elaborati di arte figurativa possono essere presentati entro il 25 gennaio 2024, le opere di scrittura invece entro il 15 gennaio 2024. Seguirà la mostra espositiva delle opere partecipanti dal 17 al 25 febbraio, giorno in cui si svolgerà la cerimonia di premiazione

Regolamento e informazioni sul sito www.concorsoattanasio.it

Cittadino onorario di Asiago

All'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in un agguato in Congo il 21 febbraio 2021, è stata conferita "ad memoriam" la cittadinanza onoraria del Comune di Asiago. Nell’agosto dell’anno scorso, al diplomatico, originario dell’Altopiano di Asiago per parte materna, l’Amministrazione comunale aveva dedicato un tratto del Sentiero della Pace, da Forte Interrotto a Monte Moschiagh. Alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria erano presenti i genitori dell’ambasciatore, Salvatore e Alida Attanasio, è intervenuto anche il giornalista e scrittore Toni Capuozzo.