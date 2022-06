Un concorso artistico per creare il logo del neonato "Monza Club Lesmo"

Il biancorosso nel cuore: anche Lesmo ha ufficialmente il suo "Monza Club" e i soci fondatori sono alla ricerca di un logo per il neonato sodalizio.

La cavalcata vincente della squadra di Giovanni Stroppa nella serie cadetta e l'approdo dei biancorossi di Silvio Berlusconi in Serie A ha acceso l'entusiasmo anche tra i tanti tifosi del Monza sparsi nel paese conosciuto in tutto il mondo per via delle due curve dell'Autodromo nazionale.

E' nato il Monza Club Lesmo

E così nei giorni scorsi è nato ufficialmente il "Monza Club Lesmo". Ora, per perfezionare tutta la documentazione burocratica, i soci fondatori hanno deciso di indire un concorso artisico al fine di realizzare il logo ufficiale del sodalizio. Tutti, dunque, con un pizzico di inventiva e fantasia, potranno sbizzarrirsi per dare vita al nuovo logo del Monza Club Lesmo.

I vari Monza club sparsi in tutta la Brianza, ricordiamo, sono coordinati dall'indimenticata bandiera biancorossa Vincenzo Iacopino (156 presenze in biancorosso e 40 reti, oggi una carriera da dirigente in società).

Il concorso artistico

"Noi qualche idea ce l'abbiamo già ma abbiamo deciso di dare vita al concorso in primis per far sapere che ci siamo e che anche Lesmo ha il suo Monza Club - hanno spiegato i soci del Monza Club Lesmo - In aggiunta vorremmo anche un logo bello e accattivante, vivace come Lesmo. Solo delle piccole indicazioni per chi vorrà fornirci il suo contributo: il logo dovrà avere un collegamento con le due famose curve di Lesmo, contenere la scritta "Monza club Lesmo", deve essere realizzato su sfondo banco e deve essere utilizzato il colore rosso. Tra tutti i contributi che arriveranno sceglieremo il più bello. L'autore del logo vincitore diventerà membro di diritto del nostro club".

Per inviare il logo o per informazioni utilizzare l'indirizzo mail: acmonzaclublesmo@gmail.com