Il Comune ha indetto un concorso di idee per valorizzare la Sala di Rappresentanza del Municipio di Concorezzo.

Un concorso per decorare la Sala di Rappresentanza

L’obiettivo è raccogliere progetti e proposte artistiche per rifare il look a una delle sale più utilizzate del Comune per eventi istituzionali, matrimoni civili e incontri promossi dalle associazioni della città. Il tema del concorso è “Immagini storiche e tradizionali di Concorezzo”.

I partecipanti sono invitati a proporre progetti artistici per completare l’allestimento e decorare le pareti della sala, ispirandosi alla storia, alle tradizioni, alle feste popolari e ai luoghi simbolici della città. Le opere dovranno raccontare eventi significativi per la comunità, personaggi illustri, usanze locali e scorci del territorio concorezzese.

Una giuria selezionerà il progetto vincitore, che sarà realizzato all’interno della sala. Al vincitore andrà un premio di 2.000 euro.

“Una cornice viva e significativa”

“Il concorso di idee ha come obiettivo quello di valorizzare una sala molto utilizzata sia per gli eventi istituzionali che per i matrimoni civili ma anche per corsi, conferenze e iniziative delle associazioni- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Le immagini che decoreranno la Sala di Rappresentanza non saranno semplici elementi estetici, ma racconteranno la storia di Concorezzo, facendo da cornice viva e significativa alle attività che vi si svolgeranno. L’invito è quello di prendere spunto sia dalla storia e dai personaggi di Concorezzo, sia dagli eventi e dalle tradizioni locali”.

Entro quando

Le proposte dovranno essere consegnate all’ Urp del Comune di Concorezzo entro il 30 dicembre 2025.

Tutte le info: https://comune.concorezzo.mb.it/it/news/concorso-di-idee-per-la-decorazione-della-sala-di-rappresentanza-con-immagini-storiche-e-tradizionali?type=3