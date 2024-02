Un convegno per illustrare i progetti di Aias Desio Inclusive Village

Come fare sperimentare l'autonomia a persone con disabilità. E’ questo il tema del convegno “Valorizziamo Competenze e Talenti”, promosso da AIAS Città di Monza in collaborazione con il Comune di Desio, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia e di AIAS Comitato Regionale Lombardia.

L’iniziativa è in programma sabato 10 febbraio 2024 presso la Sala Pertini del Comune di Desio (ingresso da piazza Don Giussani) a partire dalle ore 9.30 con lo scopo di illustrare il progetto Aias Desio Inclusive Village, il centro riabilitativo per le disabilità infantili e dell’adulto, che sta per sorgere a Desio nella villa confiscata alla mafia di via Ferravilla, ora di proprietà comunale.

“Ringrazio AIAS Città di Monza e il suo Presidente per avere scelto di realizzare questa struttura proprio nella nostra città – dichiara il Sindaco di Desio Simone Gargiulo – Cio’ dimostra quanto possiamo mettere in campo pianificando insieme le strategie per dare sostegno ai cittadini che vivono in condizioni di fragilità".

“Si tratta di un centro specialistico finalizzato a perseguire l’inclusione delle persone diversamente abili, in particolare allestendo servizi di accoglienza diurna, una struttura riabilitativa, oltre a un polo sportivo e ricreativo fruibile dalle persone con disabilità – spiega l’Assessore alle Politiche familiari Fabio Sclapari – Anche così vogliamo dare risposte concrete nel presente alle persone con disabilità medio-gravi in ottica futura, sollevando le famiglie dal carico assistenziale. Non è semplice avviare un progetto che associ tutte queste esigenze, un progetto che dia consapevolezza alle famiglie di non essere sole nelle difficoltà e si integri con i servizi sociali comunali, che ringrazio per la sempre preziosa collaborazione”.