Un corso per diventare volontario soccorritore

Un corso da 120 ore per diventare volontario soccorritore della Croce Bianca: a organizzarlo è la sezione di Besana Brianza e si svolgerà a ottobre

Il corso per diventare soccorritore

Per il mese di ottobre, la sezione di Besana Brianza della Croce Bianca ha organizzato delle serate informative, in cui verrà presentato il nuovo corso per soccorritore volontario 120 ore. Il corso sarà suddiviso in due moduli che comprendono teoria e pratica: il primo abilita ai servizi di trasporto sanitario in ambulanza di pazienti tra strutture sanitarie di ricovero e di cura (inter ed intra ospedaliero, da o verso ospedali dal domicilio). Il corso prevede inoltre la spiegazione dei principi di Primo Soccorso, la Rianimazione Cardio Polmonare con utilizzo del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) a bordo delle Ambulanze.

Il secondo modulo prosegue con la formazione del Soccorritore come esecutore addetto ai servizi di Emergenza - Urgenza (118) e termina con l'esame di certificazione.

L'impegno richiesto varia in base alle esigenze dell'organizzazione ed alla disponibilità personale, i servizi si svolgono su turnazione mensile (infra settimanale, notturna e nei weekend). Requisito di accesso è avere una età compresa tra i 18 e i 75 anni

Le serate di presentazione

Sono quattro le serate di presentazione sparse sul territorio. La prima si svolgerà martedì 18, dalle 21, nella sede della Croce Bianca di Besana in via Manzoni 21, la seconda a Carate, mercoledì 19 dalle 21, in via Marengo 4, la terza nella sala consiliare di Lesmo, in via Vittorio Veneto 15, giovedì 20 dalle 21 la quarta e ultima presso la delegazione di Castello Brianza, in via Monti 14, venerdì 21 dalle 21