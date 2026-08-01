Nel cortile d’onore di Palazzo Arese Borromeo, a Cesano Maderno, è stato inaugurato un nuovo defibrillatore. E’ il prezioso dono dell’associazione ConSenso, un atto d’amore dedicato a Luciano Spotti, storico volontario scomparso due anni fa all’età di 75 anni.

Un defibrillatore in memoria di un generoso volontario

“Avevamo pensato a un ricordo raccolto tra di noi ma poi abbiamo cambiato idea e abbiamo voluto lasciare alla città un segno tangibile del suo impegno ventennale”, ha spiegato Alberto Porro di ConSenso. Di Spotti, anima di tante iniziative come la tradizionale Pastasciutta Resistente del 25 luglio, resta il ricordo indelebile della sua gentilezza e della sua disponibilità.

L’abbraccio delle istituzioni è arrivato dal vicesindaco Francesco Romeo, intervenuto con l’assessora alla Cultura Martina Morazzi: “E’ un momento di grande commozione. Il defibrillatore in questa posizione strategica è utilissimo e permetterà di agire tempestivamente e salvare vite”.

La decima Pastasciutta Resistente

La serata è proseguita in una piazza Esedra con 400 sedute, con la decima Pastasciutta Resistente proposta da ConSenso insieme ad Anpi Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Seveso, Desio e Seregno e con il supporto di tante realtà. Una serata di condivisione e memoria ispirata ai valori della Resistenza, accompagnata da musica folk e visite guidate a Palazzo Arese Borromeo.