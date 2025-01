L’associazione «Federico per sempre» donerà un defibrillatore all’oratorio San Francesco di Limbiate. Il dispositivo salvavita verrà acquistato grazie al ricavato del pranzo con tombolata che si è tenuto lo scorso 15 dicembre, organizzato dal sodalizio nella casetta degli Alpini a Mombello.

Un defibrillatore per l’oratorio San Francesco

«Quest’estate eravamo in oratorio per il consueto torneo di calcio in memoria di Federico e abbiamo notato che non c’era un defibrillatore, dato che si tratta di un presidio importante ci è venuto in mente che potevamo organizzare qualcosa per acquistarlo» ha raccontato Cinzia Galli, assessore e fondatrice dell’associazione.

Al pranzo hanno partecipato 63 persone: ai fornelli c’era la chef Elena, grande amica di Federico, e una sua collega, mentre gli altri componenti dell’associazione hanno dato una mano ai tavoli e in cucina.