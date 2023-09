Sabato 16 settembre il Comune di Vimercate, in collaborazione con ALDA+, ospiterà, nell’ambito del progetto HEARD, un evento pubblico che permetterà di accendere discussioni stimolanti e di favorire una comprensione più profonda di temi cruciali per la società.

Un dibattito per parlare di democrazia, diritti e uguaglianza di genere dopo il Covid

L’evento si terrà presso l’auditorium “Falcone Borsellino” nella Biblioteca civica di Vimercate dalle ore 10.30 e sarà strutturato con 3 sessioni di dibattito pubblico su come la crisi da COVID-19 abbia impattato diverse aree della vita di ogni cittadino.

I dibattiti pubblici si baseranno, pertanto, sull'interazione tra esperti, studiosi e cittadini impegnati che si confronteranno sui temi della democrazia, dei diritti fondamentali e dell'uguaglianza di genere.

Le sessioni

La prima sessione del dibattito sarà dalle 10.30 alle 12.30 e il tema scelto è "Come il COVID-19 ha impattato il dibattito pubblico". A seguire, dalle 14.00 alle 15.35 la seconda sessione avrà per oggetto "Come il COVID-19 ha impattato il godimento dei diritti fondamentali". E infine dalle 15.45 alle 17 si parlerà di "Come il COVID-19 ha impattato il bilanciamento tra vita e lavoro per le donne"

La partecipazione attiva della cittadinanza sarà fondamentale per la buona riuscita dell’evento, fa sapere l'Amministrazione comunale che invita a consultare la pagina Facebook del Comune per conoscere l'agenda generale dell'evento e i dettagli su ogni sessione di dibattito.

Se siete interessati a partecipare, il link per iscriversi è il seguente https://forms.gle/ZFBLyxiEbJs873pY9

(foto archivio)