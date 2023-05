Un docu-film sulla mitica Moto Guzzi

Un docu-film sulla leggendaria Moto Guzzi «per non dimenticare un pezzo di storia italiana» scritto da Laura Motta di Sovico.

La leggendaria Moto Guzzi

Si intitola «Il coraggio di andare oltre» il film prodotto da un'idea di Massimo Zavaglia e Bruno Nava, collezionisti del marchio. Prende le mosse dalle storie e dall’amicizia nata durante la prima guerra mondiale tra Carlo Guzzi, Giorgio Parodi e Giovanni Ravelli. La loro fu una storia anche di coraggio e di ardimento. Gli stessi valori che ritroviamo in tutta la vicenda storica della Moto Guzzi e che il docufilm ha raccolto con dovizia di particolari. Emergono così fatti e aneddoti passando attraverso le testimonianze di chi la realtà della Moto Guzzi l'ha vissuta in prima persona.

La sceneggiatura è di una sovicese

«La nostra è un’iniziativa nata nel 2020 da un’idea di Massimo Zanaglia». «Il merito di quest’opera è di tutti - ha sottolineato Zanaglia - La sceneggiatura è di Laura, che ci ha messo il cuore. L’idea è stata quella di non far dimenticare una storia di questo genere, quella della leggendaria Moto Guzzi, a cento anni dalla fondazione. Il sogno di Carlo, Giorgio e Giovanni era di “Andare oltre…” e di regalare emozioni su due ruote. Così abbiamo pensato a questo titolo, che significa raccontare a tutti voi il coraggio di ognuno di rinascere per un motivo, di riprendere ad aiutarci, di donarsi agli altri. L’attualità di questo prodotto è di indicare la strada dello stare insieme». Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione di sostegno e solidarietà sociale «Le Vele» onlus di Pioltello.

