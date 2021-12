Un dono sotto l'albero per Avis Meda

Il gradito regalo

Un'ambulanza e un pulmino per il trasporto disabili ad Avis Meda

Un dono natalizio davvero utile a beneficio di tutti, un'ambulanza e un pulmino per il trasporto dei disabili e assegnati in dotazione ad Avis Meda.

Il dono per Avis Meda

Nel piazzale antistante la scuola Antona Traversi in via Gagarin a Meda sono stati benedetti una nuova ambulanza e un nuovo pulmino: i mezzi sono stati acquistati con la donazione ricevuta dall’Istituto Auxologico Italiano per la partecipazione di Avis Meda al progetto del Centro vaccinale della città, iniziativa di volontariato coordinata da Auxologico, e serviranno, come detto, al trasporto dei disabili

I volontari di Avis Meda hanno preso parte al progetto sin dall'inizio e continuano a farlo anche nel nuovo hub vaccinale in corso della Resistenza.