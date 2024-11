Un gioco da tavolo sulla legalità per le scuole di Cavenago e Caponago

Continua il percorso sulla legalità all'Istituto comprensivo Ada Negri di Cavenago-Caponago. Nel corso della mattinata di oggi, si è tenuta la cerimonia di consegna del gioco "Invincibile" realizzato dalla Rete Antimafia della Martesana.

Nel corso dell'appuntamento, tenutosi all'interno della sala Bartali del plesso cavenaghese, i referenti dell'associazione Giovanna Brunitto, Chiara Piscopo Rizzo e Giovanni Cortinovis hanno consegnato all'istituto comprensivo, alla stazione dei Carabinieri di Agrate e all'Amministrazione comunale il gioco, realizzato grazie al contributo della Bcc Milano.

"Invincibile" comprende una mappa di gioco in cui le squadre devono collaborare per liberare le città dalla criminalità. Durante il percorso i giocatori recuperano i diritti, che erano state tolti da un malvivente, e hanno la possibilità di conoscere le storie di uomini e donne antimafia del passato e del presente.

Presenti nel corso della mattinata la preside Giovanna Maria Bonfà, che ha fatto gli onori di casa introducendo la cerimonia, la responsabile del progetto legalità per l'istituto, la maestra Emanuela Tavormina, la consigliera con delega alla Pubblica Istruzione di Cavenago, Ester Intini e i rappresentanti della stazione dei Carabinieri di Agrate.

La mattinata si aperta con delle letture dei piccoli studenti della scuola elementare di Cavenago, dopodichè la parola è passata agli organizzatori

"Ci tengo a ringraziare tutte le persone presenti a questa cerimonia e ovviamente la Rete Antimafia della Martesana per questo bellissimo gioco - ha spiegato la dirigente scolastica che poi si è rivolta ai bambini - L'augurio è che possiate diventare, anche grazie a questo gioco, dei paladini della legalità".

La parola è passata poi a Brunitto della Rete Antimafia:

"Abbiamo deciso di realizzare questo gioco da portare nelle scuole per partire sin dall'infanzia nella lotta per la legalità. Il percorso continua qui a Cavenago, dopo quanto abbiamo realizzato proprio lo scorso anno e l'idea di questo gioco è nata proprio qui attraverso il lavoro che abbiamo svolto. Da qui grazie poi al sostegno prezioso della Bcc abbiamo potuto replicare il gioco, che ora porteremo anche in tante altre scuole".