Bernareggio non può e non vuole dimenticare Pasquale Galbusera. Il maestro della scultura, scomparso lo scorso 24 luglio, ha lasciato un’impronta profonda nel mondo dell’arte, sia a livello internazionale che anche e soprattutto nella sua Brianza. E proprio il paese che gli ha dato i natali si prepara a dedicargli il giusto tributo.

Un giorno e un luogo per tenere viva la memoria del "Bernareggino"

Il Consiglio comunale sta infatti lavorando per dedicare all’artista un luogo, un giorno e anche un evento per celebrare al meglio il suo ricordo e tenerne così la memoria. La proposta è arrivata nei giorni scorsi da parte dell’opposizione di "Progetto Bernareggio", che ne ha fatto espressamente richiesta all’Amministrazione comunale.

"Pasquale Galbusera ci ha lasciati dopo una lunga e faticosa malattia affrontata con dignità, consapevolezza e forza d’animo, sostenuto e amorevolmente assistito dalla sua famiglia - ha sottolineato il consigliere Stefano Galuppi - Piangiamo un grande uomo e un poliedrico artista che ha saputo plasmare e creare opere uniche e innovative utilizzando tutto ciò che la natura, nella sua immensa bellezza, sa offrire. Le sue opere sono conosciute in tutto il mondo e Bernareggio ospita con fierezza e orgoglio tre monumenti di impareggiabile bellezza e dall’alto significato storico".

I lasciti del grande artista

Il primo, è del 2011 e riguarda l’aspetto religioso di Bernareggio. L’artista ha infatti voluto ridare nuova vita all’altare e al tabernacolo della chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria Nascente. Gli altri due sono stati voluti e realizzati in collaborazione con il Gruppo Alpini di Bernareggio: un monumento in ricordo del centenario della Grande Guerra intitolato "Italia", posto a lato del palazzo comunale, e l’opera marmorea "Per non dimenticare", inaugurata al cimitero in ricordo di tutti i Caduti delle guerre.

"La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia e nei suoi affetti più cari ma priva il mondo dell’arte di uno straordinario artista - ha proseguito Galuppi - È doveroso rendere omaggio a Pasquale Galbusera, facendo conoscere alla cittadinanza la grandezza delle sue opere, che, seppur talvolta poco comprensibili o di facile lettura, sono di grande impatto emotivo e di profondo significato artistico e culturale".

La richiesta all'Amministrazione comunale

Da qui la richiesta diretta all’Amministrazione comunale di istituire una giornata in memoria del "Bernareggino", di dedicargli un luogo pubblico e di organizzare una mostra/evento delle sue opere, con l’obiettivo di farle conoscere e spiegarne il valore artistico e culturale alla cittadinanza. Richiesta che è stata recepita con favore da parte del sindaco Gianluca Piazza nel corso dell’ultimo Consiglio comunale: