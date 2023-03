Di giorno cybersecurity analyst in un'azienda nel milanese e di sera star su Onlyfans. E’ la doppia vita della sexy influencer (da 234mila follower su Instagram) Ilaria Borgonovo, 26enne cresciuta tra Binzago e Milano, che a marzo 2022 è sbarcata sulla nota piattaforma hard (dove in cambio di un abbonamento mensile a pagamento uomini e donne si fanno vedere senza veli) raggiungendo cifre da capogiro.

«Un giorno sarò una criminologa ma intanto guadagno su Onlyfans»

Dottoressa in Legge, laureata all’Università Bicocca di Milano, Ilaria sogna di diventare una criminologa e frequenta un master in Criminologia investigativa. La 26enne spiega così la sua decisione di iscriversi a Onlyfans:

«Avevo già un bel bacino di utenti su Instagram, dove sono cresciuta come influencer, e notavo che arrivavano sempre più commenti di un certo tipo, anche “spinti”, quindi, sapendo dell’esistenza di Onlyfans, ho pensato di iscrivermi, così chi avesse voluto commentare in quel modo almeno l’avrebbe dovuto fare dopo essersi abbonato al mio profilo».

Una decisione, quella di aprire un profilo su Onlyfans, presa dopo una seria riflessione e un confronto con il compagno, Giovanni Castorina, con il quale convive da ormai tre anni e che non ha mai avuto da ridire sulla sua scelta. Niente problemi nemmeno con la famiglia e gli amici, che l’hanno sempre supportata.

"Un mondo da scoprire"

«Considero quello su Onlyfans un lavoro a tutti gli effetti e ormai fa parte della mia routine da più di un anno - continua l’influencer - La registrazione di un video dura qualche minuto, al massimo mezz’ora, diciamo che il tempo non lo uso per quello, ma per comunicare con i clienti e capire cosa vogliono. Spesso instauro un vero e proprio rapporto con loro. Molti sono convinti che sia una piattaforma porno, ma si sbagliano: chiaramente c’è anche del nudo, ma spesso non è quello che mi viene richiesto, molte persone in realtà vogliono solo ed esclusivamente parlare. E’ un mondo da scoprire e non si può pensare di farlo senza prima eliminare i pregiudizi».

Le richieste

Ammette che delle volte arrivano richieste feticistiche che vanno gestite con carattere e fermezza, «ma spesso ho a che fare con clienti che vogliono solo ricevere insulti blandi, che mi chiedono un video mentre faccio finta di calpestarli o che mi chiedono di accarezzarmi il viso con dei guanti in lattice. Ovviamente non sono obbligata a fare niente, accetto solo ciò che voglio».

Imprenditrice di se stessa

La giovane ha aperto una partita Iva ed è arrivata a fatturare oltre 9mila euro al mese. Si occupa lei di tutto.

«Non mi piace l’idea che le persone intenzionate a parlare con me spendendo dei soldi debbano rapportarsi con un’azienda. Penso sia fondamentale il rapporto con i clienti - racconta Ilaria - Mi sento su un’onda e fino a quando potrò continuerò a cavalcarla, dopo andrò avanti con la mia vita. Non ho mai pensato a Onlyfans come al mio unico lavoro, ma al momento è quello che mi ha permesso di comprare una casa grande e nuova a Milano, di seguire alcuni master e soprattutto di viaggiare».

Pettegolezzi, critiche, giudizi e condanne senza appello (anche da parte di donne) non sono certo mancati, ma la 26enne non se ne cura: «Vivo la mia vita davvero tranquillamente perché sono convinta di non fare nulla di male, e non c’è mai stato un momento in cui ho pensato di eliminare il mio profilo. Ho considerato bene ogni aspetto prima di decidere di approdare sulla piattaforma».

Ruben Scotton