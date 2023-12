Un grande parco fotovoltaico sulle ceneri dell'ex azienda chimica

Nessuna nuova abitazione e nessun polo industriale: sulle ceneri della "Lark Antibioticos", la tristemente nota ex azienda chimica di via Einaudi a Correzzana, sorgerà invece un grande parco fotovoltaico.

Correzzana guarda al futuro

E’ un risultato straordinario quello ottenuto dall’Amministrazione comunale di Correzzana, che in questo modo non solo "salva" una grande fetta del proprio territorio pari a oltre 26mila metri quadrati, ma chiude definitivamente i conti con il proprio passato e soprattutto guarda al futuro con un progetto veramente all’avanguardia.

Il parco fotovoltaico

Le ipotesi sulla destinazione d’uso dell’area, nel tempo, si sono sprecate. La più accreditata e in linea con il vigente Piano di Governo del Territorio, in tempi recenti, voleva la realizzazione di una Rsa per anziani e di nuove unità abitative. Un’opzione che però è finita in soffitta con la svolta avvenuta in estate. Quando cioè "Edison" ha messo sul tavolo dell’Amministrazione una proposta in grado di stravolgere ogni scenario: la creazione di un parco fotovoltaico una volta terminata la bonifica dei terreni.

Energia pulita e rinnovabile

Nel dettaglio si tratterebbe di una distesa di pannelli fotovoltaici, alti al massimo un metro e cinquanta ma «nascosti» da una serie di interventi di mitigazione ambientale, per la produzione di energia da fonte rinnovabile, quindi pulita e sostenibile, che porterebbe enormi vantaggi alla stessa Correzzana.

